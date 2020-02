Olivier Le Jeune, le premier Noir du Québec, désigné personnage historique

QUÉBEC | Le premier Noir du Québec Olivier Le Jeune sera désigné personnage historique par Québec à l’occasion du Mois de l’histoire des Noirs, a appris l'Agence QMI.

L’annonce sera faite par la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, lors du gala Dynastie qui se tiendra dimanche. Le nom d’Olivier Le Jeune sera ainsi ajouté au Registre du patrimoine culturel du Québec.

«La désignation comme personnage historique d’Olivier Le Jeune, premier Noir connu et premier Noir établi de manière permanente dans la vallée du Saint-Laurent, met en lumière la présence des Noirs sur le territoire québécois depuis près de quatre siècles», a dit Nathalie Roy.

«Ce geste nous rappelle un pan plus sombre de notre histoire qu’est l’esclavagisme à l’époque coloniale et il nous permet de rendre hommage à cet homme pour ne jamais oublier son histoire», a ajouté Mme Roy.

La désignation d’Olivier Le Jeune a été proposée par Aly Ndiaye (alias Webster), artiste hip hop, conférencier et représentant de la Table de concertation du Mois de l’histoire des Noirs de Québec.

Webster est également coauteur avec Walmo d’un livre sur Olivier Le Jeune intitulé Le grain de sable: Olivier Le Jeune, premier esclave au Canada.

Le récit retrace le vécu de ce personnage originaire de Madagascar arrivé à Québec en 1629 à l’âge de 10 ans.

Olivier Le Jeune est le premier esclave noir à s’établir de manière permanente au Québec.

«La singularité du personnage historique Olivier Le Jeune tient à ce que la présence des Noirs au Canada demeure très rare jusqu’à la fin du 17e siècle, moment où l’esclavage est déjà bien établi dans les colonies françaises des Antilles», selon le ministère de la Culture et des Communications.

Instauré en 2012, à la faveur de la nouvelle Loi sur le Patrimoine culturel, ce geste de commémoration vise à entretenir leur place dans la mémoire collective le souvenir de certains personnages, événements et lieux historiques significatifs pour le Québec.