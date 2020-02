Où placer ses REER et ses CELI en 2020?

Que diriez-vous de donner un coup d’accélérateur à vos REER et vos CELI ? Voici des suggestions pour placer vos économies dans des véhicules de placement très performants.

Avec une économie vigoureuse qui repousse les risques d’une récession à court terme, la Bourse offre toujours de belles perspectives de croissance en 2020. « Pour les épargnants qui sont à 10 ans ou plus de leur retraite, les actions sont encore une fois plus intéressantes que les obligations », confirme Fabien Major, planificateur financier et conseiller en gestion de patrimoine.

Il souligne que les faibles taux d’intérêt et la situation de presque plein emploi dans les grands marchés nord-américains favorisent la consommation des ménages et leur laisse davantage de latitude dans leur budget pour investir. De plus, l’inflation est encore contrôlée, même si elle tend à augmenter légèrement et qu’il faut demeurer vigilant. Enfin, les années électorales américaines étant généralement des périodes de prospérité sur les places boursières, c’est encore une autre bonne raison pour miser sur des placements qui donneront du mordant à votre portefeuille !

Des fonds « tout terrain » pour vos REER

Contrairement aux actions individuelles, avec un risque de perte permanente de capital pratiquement nul, les fonds négociés en Bourse (FNB) et les fonds communs de placement conviennent à une majorité d’investisseurs, indique Fabien Major. « Je conseille les trois fonds suivants, qui sont très polyvalents pour vos REER et conviennent à des investisseurs de type “équilibré de croissance”. Ils contiennent des actions canadiennes et/ou internationales, des obligations et de la liquidité, et ont prouvé leur résilience à long terme », souligne le planificateur financier.

Ces valeurs sûres sont les suivantes :

FNB BMO Canadien à faible volatilité ;

Mackenzie équilibré canadien de croissance F ;

Fidelity Portefeuille équilibré mondial F.

Des fonds pour gonfler à bloc vos CELI

Les CELI sont des comptes précieux et de bons compléments aux REER. Lorsqu’ils sont bien utilisés, leur valeur peut rapidement doubler et même tripler sans que vos gains soient imposables ! Dans ces conditions, pourquoi s’en priver ? Fabien Major recommande les trois fonds ci-dessous, qui donneront assurément une bonne poussée d’adrénaline à vos CELI.

A-FNB First Asset Indice Morningstar Québec Banque Nationale (QXM) ;

B-AGF Actions croissance durable F ;

C-TD Sciences et technologies F.

« Ces fonds conviennent aux investisseurs dynamiques et capables de tolérer des variations de valeurs importantes », précise Fabien Major.

Des fonds vraiment verts

Pour ceux qui souhaitent investir dans des placements écoresponsables, le fonds AGF Actions croissance durable est tout indiqué. Ce fonds de type ESG, c’est-à-dire qui renvoie à des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, est de grande qualité. Contrairement à d’autres fonds prétendument « verts » proposés à grand renfort de publicité par des institutions financières, celui-ci n’a jamais investi dans l’industrie pétrolière. Il sélectionne des actions de compagnies qui correspondent à ses quatre grands thèmes de prédilection : énergie et production énergétique renouvelables ; gestion des eaux potables et des eaux usées ; gestion des déchets et contrôle de la pollution ; santé et bien-être. Une excellente façon de donner un petit coup de pouce à la planète...

Petit rappel : si vous souhaitez que vos cotisations soient prises en compte pour l’année fiscale 2019, vous n’avez plus que jusqu’au 2 mars 2020 pour les faire.

Attention : avant d’acheter ces fonds et FNB, faites valider votre profil d’épargnant et de tolérance au risque par un professionnel de la finance inscrit à l’Autorité des marchés financiers, car ces fonds pourraient ne pas vous convenir.

Principales caractéristiques des produits

Source : Morningstar, février 2020