Patinage de vitesse: Laurent Dubreuil est vice-champion du monde

Le Québécois Laurent Dubreuil est devenu vice-champion du monde en mettant la main sur une médaille d’argent aux Championnats du monde de patinage de vitesse en sprint, samedi, à Hamar en Norvège.

Le patineur de 27 ans devient ainsi seulement le quatrième Canadien en 50 ans d’histoire des Championnats du monde à monter sur le podium. Jeremy Wotherspoon (neuf fois), Gaétan Boucher (cinq fois) et Mike Ireland (quatre fois) sont les seuls autres médaillés de l’unifolié lors de cette compétition.

Photo AFP

«Mes deux 500 m et mon 1000 m aujourd’hui [samedi] sont des courses exceptionnelles pour moi, a mentionné Dubreuil via un communiqué de Patinage de vitesse Canada. J’étais capable de tout gérer pour finir deuxième au mondial de sprint – ma compétition préférée et la compétition la plus dure et stressante de l’année, de loin. Ma première fois sur le podium au mondial de sprint et ma troisième médaille en carrière aux championnats du monde, c’est toute une saison!»

Dubreuil s’est surpassé vendredi en remportant la première épreuve sur 500 m et en terminant cinquième au 1000 m. Samedi, il a décroché deux deuxièmes places lors de ces épreuves afin de terminer avec un chrono combiné de 137,700 s, soit 0,47 s de plus que le médaillé d'or, le Japonais Tatsuya Shinhama (137,465 s). Le Sud-Coréen Min Kyu Cha (138,425 s) a complété le podium.

Photo AFP

«Je suis vraiment content de mes courses, a ajouté Dubreuil. Je n’ai pas eu une très bonne nuit de sommeil. On a fini de courir très tard hier [vendredi] et on s’est levé tôt ce matin [samedi], puis avec la pression également, c’était une nuit difficile. Mais je savais que ça ne me dérangerait pas dans mes courses. Le 500 m n’était pas une course facile. J’étais opposé à Shinhama, qui a fini deuxième derrière moi hier, mais je savais qu’il était pour sortir très gros.»