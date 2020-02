Plus de 15 endroits qui se démarquent

La relâche scolaire. Quelle belle occasion pour les jeunes de jouer dehors, de faire des découvertes et d’avoir plus de temps avec leurs parents ou leurs grands-parents !

Glisser, patiner, faire de la raquette ou lâcher son fou dans un parc d’attractions intérieur, ce ne sont pas les activités qui manquent. Les endroits non plus. En voici plus de 15 qui se démarquent.

NOS ANIMAUX

1. Chouette à voir !

Photo courtoisie, Fritschi photo

C’est le nom du site d’interprétation de l’Union québécoise de réhabilitation des oiseaux de proie (UQROP). À Saint-Jude, près de Saint-Hyacinthe, le site accueille des rapaces blessés dans le but éventuel de les relâcher en nature. Visite des volières et prise de photos avec les oiseaux.

Les dates : 29 février, 1er, 2, 6, 7 et 8 mars. Adulte : 17 $. Enfant de 5 à 12 ans : 12 $.

uqrop.qc.ca

2. Les mésanges du lac Boivin

Photo courtoisie, CINLB

Il faut voir l’émerveillement des enfants quand une mésange se perche dans leur main pour prendre une graine de tournesol sortie de leur sac. Au Centre d’interprétation de la nature du Lac Boivin (CINLB), à Granby, on se promène sur les sentiers pédestres déneigés pour vivre plusieurs fois ce moment magique.

Adulte : 5 $. Enfant (6 à 17 ans) : 3 $.

450 375-3861

cinlb.org

3. Le Zoo Ecomuseum

Photo courtoisie, Victoria de Martigny

À Sainte-Anne-de-Bellevue, dans l’Ouest-de-l’Île de Montréal, ce parc zoologique se distingue par sa variété d’espèces d’animaux du Québec. Le long d’un chemin, on voit de près loutres, loups ou aigle royal. Au bâtiment principal, grenouilles et tortues fascinent petits et grands.

Frais d’entrée : 15 $ par personne de 16 ans et plus, 9 $ par enfant (3 à 15 ans).

514 457-9449

ecomuseum.ca

PLEIN AIR

4. Les sites de la Sépaq

Photo courtoisie, Sépaq

Guerre des tuques, atelier de survie en forêt, rallye familial. Voilà un très bref aperçu de la programmation unique à chacun des parcs nationaux et des établissements touristiques, comme la Station touristique Duchesnay. Ça se passe aux quatre coins du Québec. Ski de fond et raquette.

Tarifs variables.

1 800 665-6527

sepaq.com

5. La Côte boisée

Photo courtoisie, GPAT

Gérée par le Groupe Plein Air Terrebonne (GPAT) la Côte boisée grouille de skieurs et de planchistes en herbe. Pente-école à prix abordable. Location d’équipement. Glissade sur tubes. Éclairé en soirée.

Ski, planche et glissade en journée (non-résident) : 15,50 $ pour les 15 ans et plus, 12 $ pour les 4 à 14 ans, 5 $ pour les 3 ans et moins.

450 471-1933

gpat.ca

6. Le Havre familial

Photo courtoisie, GPAT

Très prisé pour les séjours, ce centre de plein air situé à Sainte-Béatrix, au nord de Joliette, est aussi ouvert à tous à la journée. Parcours d’hébertisme, glissade et ski de fond. Prêt de raquettes.

Droits d’accès : 13 $ pour les 12 ans et plus, 9 $ pour les 4 à 11 ans.

450 883-2271

havrefamilial.com

7. Le Domaine vert

Photo courtoisie, Parc du Domaine vert

Reconnu pour ses pistes de ski de fond familiales, le parc à Mirabel est devenu un lieu privilégié pour le vélo à pneus surdimensionnés (VPS). Location (format pour enfant disponible). Raquette et marche sur sentier de neige battue. Butte de glissade.

Entrée : 15 $ par adulte, 7 $ par enfant ou 31 $ par famille.

450 435-6510

domainevert.com

8. Le parc Michel-Chartrand

Photo courtoisie, Alain Demers

À Longueuil, ce parc municipal abritant des chevreuils est agrémenté de sentiers de marche, de raquette et de ski de fond. Pente pour glisser. Vérifiez les conditions avant le départ. Location d’équipement.

Gratuit. Accessible par autobus du Réseau de transport de Longueuil (RTL).

450 468-7617

longueuil.quebec/parcs

ATTRAITS INTÉRIEURS

9. L’Atrium Le 1000

Photo courtoisie, Gabriel Rancourt

Quand la glace fond sur les patinoires extérieures, on peut compter sur la patinoire animée à l’intérieur du 1000, de la Gauchetière Ouest, dans la métropole. À louer : patins, casques et casiers. Aiguisage. Restaurants.

Admission : 8 $ ou 6 $ pour les 12 ans et moins. Stationnement : 5 $. Métro Bonaventure.

514 395-0555

le1000.com

10. Le Centre d’exploration

Photo courtoisie, David Boyer

Sur le boulevard Sainte-Rose à Laval, le bâtiment d’accueil tout neuf du parc de la Rivière-des-Mille-Îles abrite l’exposition intitulée Incroyable, mais vrai ! On voyage dans le temps, depuis les Autochtones à nos jours, en passant par la colonisation et la villégiature.

Visite guidée de l’exposition et du laboratoire d’écologie : 13 $ par personne, 40 $ par famille de quatre.

450 622-1020

parc-mille-iles.qc.ca

11. Le Méga Parc de Québec

Photo courtoisie, Gabriel Rancourt

Carrousel. Tir de balles. Structures d’obstacles. Aux Galeries de la Capitale, le Méga Parc comprend 18 attractions adaptées aux enfants, aux ados ou à toute la famille. Un sentier de patin fait le tour.

Accès illimité individuel : de 30 $ à 40 $.

418 627-5802

mega-parc.com

12. Hôtel-Musée des Premières Nations

Photo courtoisie, Hôtel-Musée des Premières Nations

L’établissement de Wendake, près de Québec, nous invite à une brève immersion dans les traditions des Hurons-Wendat. Visite du musée et de la maison longue. Confection de poupées de maïs. Musique et danses. Dégustation de bannique.

À partir de 55 $ par famille de quatre.

1 418 847-2222

tourismewendake.ca

SÉJOURS DE DERNIÈRE MINUTE

13. L’Oiselière Montmagny

Photo courtoisie, Beaulieu Lavoie photographes

À une heure de Québec, l’hôtel se fait invitant avec ses jardins intérieurs et sa piscine. Spa et sauna. À proximité : Sentiers urbains multisports (marche, raquette et vélo à pneus surdimensionnés avec location) et Sentiers de l’inconnu (raquette et vélo).

Forfait d’une nuit : 75 $ par adulte en occupation double (gratuit pour les enfants).

1 800 540-1640

montmagny.oiseliere.com

14. L’Auberge du Lac Taureau

Photo courtoisie, L’Auberge du Lac Taureau

L’hôtel de villégiature à Saint-Michel-des-Saints offre de quoi relâcher. Piscines intérieure et extérieure chauffées. Bain à remous. Pêche sur glace à la truite. Ski de fond et raquette.

À partir de 515 $ pour deux nuits, avec un souper, les déjeuners activités.

1 877 822-2623

lactaureau.com

15. Un chalet dans l’Nord

Photo courtoisie, Royal Laurentien

Pour dénicher un chalet à louer dans l’Nord, il suffit de contacter le Bureau d’information touristique des Laurentides. Des recherches de disponibilité seront faites pour vous auprès d’une vingtaine de sites de location.