Riu Palace, Costa Rica: entre mer et montagnes

Situé à la pointe nord du pays, sur la péninsule de Nicoya, dans la province de Guanacaste, cet hôtel sophistiqué, qui porte très bien ses 5 étoiles, est un bon point de chute pour explorer cette partie du Costa Rica.

Photo courtoisie, RIU Hotels

Région balnéaire par excellence, avec 300 km de littoral sur l’océan Pacifique, la province de Guanacaste est aussi l’une des plus arides du pays. Les plages ensoleillées alternent entre les paysages vallonnés de savane et de forêt sèche. De décembre à avril, la température varie entre 25 et 34 degrés.

Le terrain qui entoure le RIU Palace est entretenu quotidiennement et verdoyant toute l’année, avec en toile de fond des montagnes où abonde le guanacaste, l’arbre national du Costa Rica en forme de parasol, et la plage Matapalo, avec comme seul hôtel voisin, le RIU Guanacaste.

Photo courtoisie

Dès l’arrivée dans le vaste lobby, on est frappé par la décoration contemporaine aux teintes argent, mauve et bleu, des couleurs et un éclairage froids qui ne semblent pas coller avec les images de vert et de nature luxuriante que l’on a du Costa Rica. Ouvert en 2012, le RIU Palace est fidèle à ce qu’offre la gamme « Palace », la plus sophistiquée et la plus luxueuse de la chaîne hôtelière : une décoration et des installations à la pointe du design, une offre gastronomique recherchée, bref, un cadre douillet pour partir à l’exploration de la destination.

Photo courtoisie

Les 538 chambres ou suites spacieuses donnent sur les montagnes (comme les huit suites familiales) ou sur les piscines côté mer. Entre le bâtiment principal et la plage, un vaste terrain verdoyant englobe cinq grandes piscines, dont une avec un bar aquatique, le Coconut, qui ne désemplit pas de la journée. Surprenez le barman en lui commandant un Guaro Sour, fait à partir de guaro, l’alcool national de canne à sucre auquel on ajoute du jus de lime. Avec du jus de tomates, il devient un Chili Guaro : le Bloody Mary costaricien !

Les clients ont aussi accès aux bars et restaurants (matin et midi seulement) du RIU Guanacaste juste à côté. Les plus jeunes, eux, profiteront des cinq toboggans, des mégatubes et des divers jeux à jets d’eau du récent parc aquatique Splash Water World.

Photo courtoisie

Spa, plage, spa : Pura Vida !

Avec son style méditerranéen, le spa est agréable et paisible. S’y trouve un grand jacuzzi pouvant accueillir 12 personnes à la fois, par tranches d’une heure (18 ans et plus, et sur réservation). On s’y offre par la suite un massage aux huiles essentielles de limón mandarina, ce fruit à l’allure d’une lime, mais à l’intérieur orange et qui dégage une odeur très relaxante.

Photo courtoisie

La plage est un croissant de sable volcanique gris et on peut y marcher plus de 30 minutes entre les montagnes et la mer. Il n’est pas rare d’y croiser des groupes de cavaliers. Les balades à cheval font aussi partie de la culture de cette région, de la tradition des haciendas et de l’élevage.

On y surprend aussi des iguanes, des pélicans bruns et des frégates, des singes capucins, si on emprunte un sentier dans la forêt côté plage, et des singes hurleurs.

Photo courtoisie

On peut aussi observer l’éclosion de tortues, pouvant avoir lieu plusieurs fois dans l’année.

Chaque soir, on y admire un superbe coucher de soleil au-dessus de l’océan. Le Costa Rica est situé entre 8 et 12 degrés au nord de l’équateur, le climat est tropical toute l’année et le coucher de soleil a lieu entre 17 h et 17 h 30 tous les soirs.

Les Costaricains se lèvent et se couchent tôt. Un art de vivre paisible et sans stress faisant écho à leur philosophie de vie et expression favorite qui signifie que tout va bien, tout est parfait : « Pura vida ! »

- Notre journaliste était l’invitée de Sunwing.

Les plus

Le site est vaste et aéré, avec beaucoup de chaises autour des piscines et il y a des installations pour tous les goûts. L’hôtel se prête bien à des séjours en famille (et multigénérationnel), en couple ou entre amis.

Les moins

Depuis toutes les piscines, on entend la musique d’animation. Par chance, on ne l’entend pas depuis la plage.

Excursions dans la région

La région de Guanacaste compte plus du tiers de tous les parcs nationaux et réserves du Costa Rica. Parmi les excursions offertes : Parc Nacional du volcan Rincón de la Vieja, du volcan Tenorio, de Palo Verde, une journée au Nicaragua, etc. Ce n’est pas le choix qui manque.

S’il y a une seule excursion à faire, c’est celle au Parc Diamante Eco Adventure, l’un des parcs les plus récents du pays et situé à cinq minutes de l’hôtel, offrant plusieurs activités dont un circuit de tyrolienne de 1,5 km et un sanctuaire d’animaux : des paresseux, singes, jaguars, toucans, pumas, crocodiles, serpents qui ont tous été recueillis par le ministère costaricien de la Faune.

Depuis l’hôtel : plongée (tortues, raies mantas, requins-bouledogues et bancs de poissons tropicaux), pêche sportive (marlin, mahi-mahi que vous remettrez systématiquement à l’eau) ou encore prendre un bateau-taxi (15 minutes) vers Playa del Coco (20 $ US aller-retour) et profiter de ses boutiques, restaurants et bars, et de sa longue plage aux allures de marina. Avec un peu de chance, vous apercevrez des dauphins !

À savoir

Cet hôtel est situé à 40 minutes de l’aéroport de Liberia et est vendu au Québec.

En exclusivité par Vacances SUNWING (sunwing.ca) avec des vols directs tous les lundis Montréal-Liberia en hiver.

Prix moyen pour une semaine en occupation double : 2185 $ par pers. (à noter que les prix varient selon la période de l’année et les promotions). Au moment de réserver un forfait en ligne, on peut aussi réserver un transfert privé depuis l’aéroport et des excursions à (nexustours.com). On peut aussi les réserver dans l’avion : on obtient alors 25 % de rabais.

