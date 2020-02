Un mini-puligny à bon prix!

Pas besoin d’être un grand connaisseur pour savoir que l’appellation Puligny-Montrachet produit parmi les plus grands vins blancs de la planète!

Malheureusement, la demande pour les vins de la prestigieuse appellation bourguignonne n’a jamais été aussi forte et les prix, conséquemment, ne cessent de grimper. Sans parler des nombreux épisodes de gel qui ont eu un effet néfaste sur les quantités produites. Bref, du Puligny-Montrachet, ce n’est pas donné. Selon le site de la SAQ, la bouteille la moins chère actuellement offerte est à plus de... 75$!

D’où l’intérêt de vous parler de ce «bébé» pulingy. Bébé, parce que même si l’étiquette indique l'appellation «Bourgogne», les raisins, eux, proviennent de l’appellation Puligny-Montrachet. En fait, il s’agit de jeunes vignes que le producteur «déclasse» en «village», comme on dit dans le jargon.

J’avais beaucoup aimé la droiture du 2014 et la richesse du 2015. Le 2016, présenté l’an dernier, m’avait laissé un peu sur mon appétit, mais force est d’avouer que j’ai été à nouveau charmé par le 2017, qui vient d’arriver sur les tablettes de notre monopole d’État. Une sorte de synthèse entre la rondeur du 2015 et les saveurs précises du 2014. Des tonalités de poire, de noisette, de crème fraîche et de citron confit. C’est ample, tout en fraîcheur, élégant et sapide. Belle longueur terminant sur des notes de menthe et d’iode. Un blanc gourmand à servir autour de 11 à 12°C (donc pas trop froid) et, idéalement, en mangeant. Pensez poisson blanc ou volaille en sauce.

Bourgogne 2017, Domaine François Carillon, France

38,75 $ - Code SAQ 12400861 – 13 % - 1,8 g/l - *** ½ $$$

★★★½ $$$½

Légende

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: le vin est cher.