Urruti soulagé

Maximiliano Urruti a marqué le but de la victoire à la 80e minute de jeu, et c’était une grande satisfaction pour l’Argentin. L’an dernier, il avait dû attendre au 12e match, le 8 mai, avant de marquer son premier but.

« J’ai dit à Maxi qu’il aurait pu mettre trois buts, a insisté Thierry Henry. Il en a mis un, celui de la victoire. Les gens n’arrêtent pas de me demander s’il va marquer. Il l’a fait. »

Samuel Piette était évidemment heureux pour son coéquipier, qui va pouvoir bâtir sa confiance sur cette réussite.

« C’est un très bon début de saison pour lui. Il aurait pu en avoir un ou deux de plus. Je pense que ça va lui donner beaucoup de confiance. »

Vers l’avant

Quand l’Impact a commencé à jouer à cinq arrières, il y a eu une crainte que cette équipe se campe dans un système très défensif, ce qui n’est finalement pas le cas malgré ce qu’on a vu contre Saprissa mercredi.

« Certaines personnes croyaient qu’on allait beaucoup défendre, mais je pense qu’on a prouvé le contraire aujourd’hui, on a eu de bonnes phases offensives et on a su pas mal garder le ballon », a fait remarquer Zachary Brault-Guillard.

Cette équipe est aussi beaucoup plus combative et c’est ce que Thierry Henry veut voir. On pourrait ajouter qu’elle est très solidaire.

« Quand il y en a un qui se fait éliminer, il y a tout de suite une deuxième vague dessus. On est vraiment compacts défensivement et c’est dur de transpercer nos lignes », a insisté Brault-Guillard.

Même si Clément Diop a amorcé les trois premiers matchs de l’année, Thierry Henry refuse de dire qu’il est son titulaire.

« Clément a bien joué, mais ça ne veut pas dire qu’il sera là contre Dallas. »

Samuel Piette assure que la compétition est saine chez les gardiens et souligne les qualités de Diop.

« C’est un gardien très agressif et explosif. Il fait de grosses parades et parfois il met un peu de sauce, mais c’est correct. »