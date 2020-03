A.J. Green obtiendrait l’étiquette de joueur de concession

Les Bengals de Cincinnati auraient l’intention d'accorder l'étiquette de joueur de concession au receveur de passes A.J. Green, même s'il n'a disputé aucun match en 2019.

C’est ce qu'a rapporté le réseau ESPN, dimanche.

L’athlète de 31 ans pourrait devenir joueur autonome le 18 mars, lui qui a conclu un contrat de quatre ans en 2019. Il a cependant raté l’ensemble de la dernière année de son entente, car il a été blessé à une cheville pendant le dernier camp d’entraînement de sa formation. Il avait également raté la moitié de la campagne 2018 en raison d’une autre blessure.

Par contre, lorsqu’il est en santé, Green est l’un des meilleurs receveurs de passes de la NFL. Depuis de début de sa carrière, il a attrapé 602 relais pour 8907 verges et 63 touchés. Il avait été le choix de premier tour (quatrième au total) des Bengals au repêchage de 2011.

Chaque club de la NFL peut remettre l'étiquette de joueur de concession à un athlète, ce qui lui permet de retenir ses services pour une année. Le salaire de ce contrat d’un an est établi en fonction de la moyenne des cinq pactes les plus lucratifs des joueurs évoluant à la même position ou correspond à 120% du montant de son salaire de la saison précédente. Le footballeur a droit à l’option la plus payante pour lui.