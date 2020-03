Baseball: les jeunes joueurs québécois sous les regards des recruteurs

MONTRÉAL | L’ancien lanceur des Expos de Montréal Denis Boucher, désormais recruteur pour les Yankees de New York, garde un œil attentif sur les jeunes joueurs de baseball du Québec.

Boucher, 51 ans, faisait partie des «scouts» présents jeudi dernier au Centre Claude-Robillard, pour une journée de démonstration organisée par l’Académie de baseball du Canada (ABC), qui rassemble les meilleurs espoirs québécois.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

«C’est intéressant de voir ces jeunes en début de saison. Nous les avions vus l’an passé et on regarde s’ils se sont améliorés durant l’hiver et s’ils ont changé physiquement, a indiqué Boucher. Plusieurs d’entre eux s’entraînent fort et à 16 ou 17 ans, le corps change beaucoup.»

En plus de Boucher pour les Yankees, les Blue Jays de Toronto étaient représentés (Jasmin Roy et Patrick Griffin), tout comme les Marlins de Miami (Pierre Arsenault) et les Mariners de Seattle (Frédérick Rioux). Les jeunes ont frappé, couru, lancé et montré leur savoir-faire en défensive.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

«Évidemment, c’est le repêchage du mois de juin qui est le plus important présentement, mais on prend aussi des notes pour l’année suivante», a précisé Boucher, qui a aussi déjà évolué pour les Blue Jays et les Indians de Cleveland au début des années 1990.

«On regarde tous les joueurs, a corroboré Roy, qui a fortement contribué à la sélection du Québécois Jean-Christophe Masson au 26e tour par les Jays au repêchage de 2019. Pour cette année, je scrute ceux qui, je crois, pourraient être repêchés, mais je regarde aussi pour les années suivantes. Chez les plus jeunes, l’objectif est davantage d’obtenir un point de repère pour évaluer leur progression par la suite. Concernant les joueurs admissibles au repêchage de juin, il faut également voir s’ils ont le profil pour survivre, dès maintenant, dans la jungle des ligues mineures.»

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Comme des pros

En raison de leur jeune âge, les joueurs de l’ABC susceptibles d’être repêchés ne sont pas nombreux. Plusieurs risquent plutôt de poursuivre leur développement en fréquentant une école américaine, soit un collège ou une université. Et du côté des plus jeunes, les recruteurs continuent de prendre des notes. Les noms de Joshua Jones (15 ans) et de Louka Daoust (16 ans) ont déjà commencé à faire jaser.

«Je suis très satisfait de la journée, a commenté Maxime Hockhoussen, entraîneur-chef de l’ABC. Les gars ont bien fait ça, comme des pros. L’éthique de travail à l’entraînement se reflète sur les résultats présentés.»

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Parmi les joueurs ayant une chance légitime d’être choisis au prochain repêchage, il y a le receveur Raphaël Pelletier. Celui-ci avait d’ailleurs été appelé en 25e ronde par les Rangers du Texas en 2019, mais les deux parties ont été incapables de s’entendre sur un boni de signature.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

«Pour Raphaël, c’est l’objectif d’être sélectionné à nouveau, a confirmé Hockhoussen. Mais entre le 10 et le 12 juin, s’il entend son nom au repêchage, il va avoir l’option de signer pro ou encore d’aller à Texas Christian University [TCU].»

Simon Lusignan ne regrette pas

MONTRÉAL | L’un des plus beaux espoirs au baseball au Québec évolue désormais... en Alberta. Le lanceur Simon Lusignan, qui aura 17 ans ce mois-ci, n’était pas présent jeudi à la journée de démonstration devant les recruteurs du baseball majeur au Centre Claude-Robillard. La raison est simple : dans la dernière année, il a quitté le programme québécois de l’ABC pour se joindre à celui des Dawgs d’Okotoks, dans l’Ouest canadien.

Photo courtoisie

Lusignan avait ses raisons, qu’il préfère ne pas détailler.

«Je n’ai rien à dire contre l’ABC et encore moins contre Marc-Antoine Bérubé. C’est l’un des meilleurs entraîneurs des lanceurs que j’ai eus et je l’aime de tout mon coeur», a-t-il simplement mentionné en entrevue téléphonique, dimanche.

En Alberta, Lusignan poursuit son développement, si bien qu’il lance maintenant, avec constance, une balle rapide au-dessus des 90 milles à l’heure. L’artilleur a aussi peaufiné sa motion et ajouté un nouveau tir à son arsenal, soit une balle cassante avec une grande vélocité.

«Je vais super bien et je ne regrette pas, a-t-il dit. Je dirais aussi que j’ai changé un peu en tant que personne [depuis que je suis en Alberta]. C’est une belle expérience qui permet de gagner en maturité et d’apprendre parfaitement l’anglais.»

Aucune animosité

À l’ABC, le départ de Lusignan a évidemment fait mal, mais le nouvel entraîneur-chef Maxime Hockhoussen, promu il y a quelques mois, conserve une attitude positive et respecte le choix du jeune homme.

«C’est un programme qui offre sensiblement les mêmes choses que l’ABC et qui a les mêmes objectifs, a-t-il dit à propos des Dawgs. Je respecte le choix qui a été fait. Si je rencontre Simon ou son père Daniel, je vais leur serrer la main. Il n’y a pas d’animosité. Je ne crois pas pour autant que l’ABC doive se demander ce qu’on peut faire de plus.»

«Je sais qu’il y a certaines raisons qui expliquent pourquoi Simon est parti, a ajouté Hockhoussen, en demeurant discret. Je les respecte et je les comprends, mais c’est sûr qu’on a trouvé ça plate, car on veut évidemment qu’un p’tit gars du Québec passe par le programme du Québec.»

Un conflit de personnalités aurait contribué au départ du jeune Lusignan. Maintenant, qu'il soit au Québec ou en Alberta, on ne sait toujours pas si le lanceur sera admissible au prochain repêchage des grandes ligues. On l’identifie actuellement comme un espoir pour 2021, mais son statut pourrait très bien changer d’ici juin, selon la décision du baseball majeur. En vertu du chemin qu'il choisira, le Québécois a également une bourse d’études en poche pour fréquenter l’Université Stetson, en Floride, à compter de l’automne 2021.