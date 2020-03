Ça arrive trop souvent, un visage comme celui d’Océane Boyer qui nous devient familier suivant un drame d’une violence insoutenable.

Ça arrive trop tard pour qu’on ait eu la chance de la connaître. Ça arrive trop tôt pour qu’elle ait pu définir la trajectoire qu’elle donnerait à sa vie. Trop tôt pour qu’elle ait eu le temps d’épater et de se faire aimer par plus de gens que ceux qui la connaissaient déjà.

Son visage est à jamais figé quelque part au sortir de l’enfance. Elle demeurera toujours Océane, 13 ans, battue à mort avant d’avoir vécu. Le détournement de son identité s’ajoute à toutes les flétrissures qu’elle aura subies.

Plus qu’une mort

On le dit chaque fois qu’un événement pareil survient, mais ces crimes-là font beaucoup de victimes. On pense aux parents d’Océane qui porteront toujours l’amputation d’une de leur partie préférée d’eux-mêmes, soit cette jeune personne pétillante qu’ils avaient mise au monde. D’instinct, on sait que la colère qu’on doit expérimenter après un tel arrachement ne connaît pas de limite.

Ce ne sont pas eux qui susciteront le plus d’empathie d’emblée, mais il ne faut pas avoir besoin d’y penser longtemps pour comprendre quel genre de vertige doivent ressentir les enfants de l’accusé. Vient pour tout le monde un moment où l’on déboulonne la statue du parent irréprochable. Reste que personne n’est jamais prêt à l’imaginer comme un meurtrier.

Un village

Ça prend un village pour élever un enfant, dit-on. Ainsi, le choc de la communauté de Lachute est compréhensible. Tout le monde connaissait Océane ou ses parents, ou avait un enfant qui étudiait avec elle. Les gens de là-bas ont mal et on les comprend parce que nous aussi...

C’est normal d’être triste, c’est normal d’avoir de la peine, c’est normal d’être en colère. Pour nous soigner, en attendant, serrons nos enfants dans nos bras. Ça ne ramènera pas Océane à ses parents, mais ça nous rappelle qu’il y a de l’espoir chez ceux qui grandissent encore.