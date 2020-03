Bonnes idées, mais...

Les citoyens peuvent se réjouir de la volonté de nos élus d’améliorer nos infrastructures publiques.

Le gouvernement caquiste a annoncé un plan ambitieux de rénovations et de constructions d’écoles à forte teneur en matériaux québécois avec signature distinctive. Les mairies de Montréal, de Longueuil et de Québec nourrissent de grandes ambitions en matière de transport en commun qui nécessiteront des engagements considérables. La ministre des Aînés a aussi de grands projets pour les établissements de santé dédiés aux personnes âgées.

On peut toutefois demeurer sceptique sur la capacité de l’État de rattraper les retards accumulés au fil des ans et d’être à niveau lorsque tous ces beaux plans auront été réalisés.

L’imprévoyance

Ce sont 1800 écoles québécoises qui nécessitent des travaux de rénovation, reflet du délabrement généralisé. Le métro de Montréal ne suffit plus à la demande aux heures de pointe, les usagers devant laisser défiler plusieurs rames avant de pouvoir embarquer. Le transport en commun dans plusieurs banlieues montréalaises s’avère souvent bancal, au point où les gens y renoncent et retournent à l’automobile. L’état de plusieurs CHSLD n’est guère plus reluisant, et ils ne seront pas plus neufs avec les quelques décorations de la ministre Blais.

Les ministres qui se sont succédé depuis quelques décennies ont échoué à maintenir les établissements et les réseaux publics en bon état. Sous les pressions néolibérales de la fin du siècle, les États se sont amputés de revenus et ont établi les finances publiques à l’ombre de l’austérité.

C’est ainsi que les décideurs ont graduellement versé dans la politique du court terme en s’attaquant aux situations les plus intolérables pour surtout soigner les apparences et espérer se faire réélire. Faute de plans ou de stratégies, les réseaux publics se sont retrouvés en perpétuelle détérioration et souvent insuffisants, mais les politiciens tendaient à occulter cette dégradation en amplifiant leurs réalisations.

Jusqu’où l’engouement ?

L’initiative ministérielle d’embellir les écoles et de recourir à des matériaux québécois s’avérera sûrement profitable à l’économie québécoise, certains prédisent même un effet extraordinaire sur la réussite éducative. L’enthousiasme est de mise, il ne faudrait toutefois pas prêter plus de vertu à l’annonce qu’elle n’en a réellement. La grande majorité des écoles continuera d’être dans un état délabré pendant plusieurs années. Aussi, les impacts attendus sur la réussite éducative doivent être relativisés, sachant que de multiples facteurs influencent la réussite et que les corrélations avec la qualité des bâtiments demeurent très peu documentées.

Quant aux transports en commun, les propositions des maires sont toutes aussi intéressantes et nécessaires si on espère un virage vert. Malheureusement, elles se heurtent à de multiples résistances qui freinent leur mise en œuvre.

Réparer le passé et être prêt à répondre à la demande de 2030, tel est le défi du gouvernement caquiste. Pas sûr qu’il puisse y parvenir à la cadence actuelle. Sans accélération, il sera à l’image de ses prédécesseurs : celle du paraître.