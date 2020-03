Chevaliers et Blizzard prêts pour les séries

Les Chevaliers de Lévis et le Blizzard du séminaire Saint-François entameront les séries éliminatoires du hockey midget AAA lundi soir devant leurs partisans.

En cette année où le championnat canadien se tiendra à Saint-Hyacinthe à la fin avril, la quête éliminatoire aura une saveur particulière pour les 15 équipes du circuit.

Le Blizzard, qui a fini 4e au classement général en vertu d’une récolte de 79 points, se frottera d’ailleurs aux Gaulois, les hôtes du tournoi de la Coupe Telus, en lever de rideau, à Saint-Augustin. Saint-Hyacinthe a connu une saison difficile en n’amassant que 48 points pour terminer au 11e échelon.

« On sait très bien qu’ils ne veulent pas passer deux mois à ne rien faire. Gagner la coupe Jimmy-Ferrari (les séries), c’est gros dans le midget AAA. Ils ont des forces, des joueurs dominants à l’attaque, et ce ne sera pas une partie de plaisir », estime l’entraîneur-chef Frédéric Parent, qui compte dans ses rangs le meilleur pointeur du circuit en Alexis Morin, auteur de 55 points en 40 rencontres.

Parent et ses adjoints ont tout mis en œuvre pour que leurs joueurs fassent un bon bout de chemin en amorçant la préparation dès le début du mois de janvier.

« J’ai adoré la façon dont on a joué après les Fêtes, même si ça n’a pas été parfait. On avait mis une citation dans la chambre comme quoi on devait devenir une équipe de calibre pour les séries. Chacune de nos parties nous amenait une façon d’être prêts », a-t-il expliqué.

Embûches surpassées

Sur l’autre rive, le pilote Éric Bélanger a mené les Chevaliers au 2e rang grâce à 91 points, tout juste derrière les champions de la saison, les Cantonniers de Magog. Après avoir bousillé leur saison de rêve (41 victoires en 42 matchs) en séries l’an passé, en étant éliminés en demi-finale, les Chevaliers veulent se reprendre. Ils se mesureront d’abord aux Phénix du collège Esther-Blondin.

« Je pense qu’on a réussi à devenir une équipe. Il a fallu se débarrasser du nuage de l’an passé avec la déception des séries. Les joueurs qui étaient là ont dû définir leur rôle dans l’équipe et prendre leur place de leader. Ça a pris un peu de temps et ils ont été nos meilleurs joueurs depuis », a expliqué l’ancien hockeyeur de la LNH, qui vivra le tournoi de fin de saison pour la 1re fois, à ce niveau, comme instructeur.