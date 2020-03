Émotive, Geneviève Jodoin revient sur un moment difficile de sa carrière

Le quatrième épisode de cette saison de La vraie nature nous a proposé, encore une fois, un trio à la fois hétéroclite et attachant, alors que les trois invités de la semaine étaient Patrice L'Écuyer, Pascal Morissette et Geneviève Jodoin. Cette dernière s'est confiée en toute candeur en revenant avec beaucoup d'émotions sur un des moments les plus difficiles de sa carrière.



Capture d'écran





Le public connaît Geneviève Jodoin comme étant la grande gagnante de La Voix 7, mais avant d'être candidate à la populaire compétition de chant, Geneviève était choriste à l'émission Belle et Bum, sur les ondes de Télé-Québec.



Pour la chanteuse, Belle et Bum a été sa première expérience de travail à la télé où elle a eu beaucoup de plaisir. De son propre aveu, Geneviève Jodoin concède que l'émission a été «sa porte d'entrée» dans le salon des Québécois, particulièrement lorsqu'elle a été appelée à remplacer, à la dernière minute, Serge Postigo, pour interpréter une chanson complète, en 2007.





Capture d'écran





Même si elle conserve des beaux souvenirs de cette période, où elle s'est fait des amis et une famille, mais sa dernière année sur le plateau a malheureusement assombri le tableau.



«La septième année, ma dernière année, j'aurais peut-être dû quitter. Y avait des changements dans l'équipe [...] pis j'ai senti qu'y avait des personnes qui m'aimaient pas au sein de l'équipe, pis je commençais à me sentir pas bien. J'arrivais là-bas avec un mal de coeur, pis je repartais en pleurant, fait que c'était pas une bonne année. C'est la première fois que j'en parle, d'ailleurs. J'ai été remerciée», s'est-elle remémorée, émotive.





Capture d'écran





L'animateur Jean-Philippe Dion a rebondi sur les propos de son invitée, en la questionnant à savoir pourquoi elle était si émotive en racontant cela.



«On m'a toujours fait sentir que j'étais dans une famille. Pis tu sacres pas quelqu'un dehors de ta famille. Fait que pu jamais je vais m'impliquer émotivement autant que ça» a-t-elle soutenu.



Elle a également mentionné que comme on ne la voyait plus à la télévision, son départ de Belle et Bum a aussi eu des répercussions sur les ventes de ses albums.



Heureusement, tel qu'on le sait, l'histoire se termine bien pour Geneviève Jodoin, qui a pu renouer avec le public québécois en remportant la dernière édition de La Voix.



- Ne manquez pas La vraie nature tous les dimanches à TVA.