Fait au Québec... pour ados

Vos jeunes sont accros à Netflix ou autres plateformes principalement américaines ? Pendant la relâche, c’est l’occasion de les initier à des séries faites ici qui leur sont destinées.

La vie compliquée de Léa Olivier

Photo courtoisie, Club illico

Les préados et les ados sont nombreux à suivre les péripéties de Léa Olivier, personnage créé par l’auteure Catherine Girard-Audet. Alors qu’il existe une douzaine de tomes en librairie (et plusieurs dérivés de l’histoire originale), voilà que les personnages prennent vie. Léa (Laurence Deschênes) est une ado qui doit quitter Sainte-Marie en Ontario pour déménager à Montréal avec sa famille. Elle laisse donc sa meilleure amie et son amoureux pour découvrir une nouvelle vie, une nouvelle école et plein de nouveau monde. On y retrouve tous les archétypes que les ados aiment dans les productions qui leur sont destinées.

► Diffusé sur Club illico

L’effet secondaire

Photo courtoisie, Ici télé

Cette série a la particularité d’être filmée à la manière d’un docu-réalité, sauf qu’ici, tout est script, mais en phase avec ce que vivent les adolescents, principalement dans leur milieu scolaire. Une caméra nerveuse suit le quotidien d’une dizaine de jeunes du secondaire. Leurs amitiés, leurs amours, les devoirs non faits, la difficulté de faire un exposé oral, les mauvais coups, la performance, l’intimidation, la vengeance. Le deuil, les premiers partys. Parallèlement, ces jeunes se livrent à la caméra, témoignant de leurs états d’âme ou de leur version des faits.

►Vendredi 17 h sur Ici Radio-Canada Télé

La dérape

Photo courtoisie, Club illico

Camille Felton est la tête d’affiche de cette série qui se déroule autour du karting, un univers généralement réservé aux garçons. Nouvelle venue tant dans l’immeuble où son père a trouvé un logement qu’à l’écurie où elle surprend par ses prouesses, Julia apprivoise de nouvelles amitiés, une situation familiale à la fois compliquée et délicate, Alex (Samuel Gauthier) un amoureux avec lequel elle partage la passion pour la course. Compétition, mensonge, partys, tout y est pour tenir les préados en haleine. Une troisième et dernière saison sera présentée plus tard cette année, dans laquelle Julia continue de progresser dans son sport.

► TVA mardi 19 h 30

► Club illico

L’Académie

Photo courtoisie, Club illico

Écrite par une auteure aimée des jeunes, Sarah-Maude Beauchesne, L’Académie suit les péripéties d’Agathe (Léa Roy), Marie (Juliette Gosselin) et Wendy (Sabrina Bégin Tejeda) dans un collège plutôt alternatif qui accueille nouvellement des garçons. Les histoires d’amour et d’amitié y sont donc à l’honneur. Les codes des films d’adolescentes y sont bien présents. Une 3e et ultime saison débarquera ce printemps alors que nos protagonistes obtiendront leur diplôme du secondaire et vivront le fameux bal de finissants.

► Diffusé sur Club illico

Game(r)

Photo courtoisie, Ici Tou.tv

L’univers des jeux vidéo est bien familier pour beaucoup d’adolescents. C’est ce qu’explore cette nouvelle série web, dont deux saisons ont été déposées cet hiver. Justine (Justice de son nom de gamer) est une joueuse d’e-sport de 17 ans qui aspire à de hauts niveaux. Frondeuse, directe et leader, elle doit évoluer dans un milieu de gars. Le jour où elle remporte une importante compétition, elle gagne sa place dans une équipe prestigieuse, changeant ainsi sa vie. L’école, les amis, la famille, tout prend un peu le bord. Mais gravir les échelons professionnels ne signifie pas que tous les choix sont bons. Le rôle de Justine a été confié à une nouvelle venue, Zoé Girard-Asselin.

► Diffusé sur Ici Tou.tv

Comment devenir un adulte

Photo courtoisie, Unis

Cette série de type téléréalité suit quatre adolescents qui fréquentent le même collège de niveau secondaire, dans leur quotidien pendant une année. Alors que les deux premières saisons se déroulaient dans une école de Winnipeg, la troisième se déroule à Toronto. Nous sommes les témoins privilégiés de ce qui se vit à l’école, à la maison, dans leurs activités parascolaires, avec parents et amis. Une belle façon de constater que les jeunes de partout au Canada ont des préoccupations semblables. Le passage de l’adolescence à l’âge adulte regorge de doutes, de questionnements, de rêves. Il est rassurant pour un jeune de constater que ses propres incertitudes sont partagées. Cette série permet aussi d’amorcer la conversation avec son adolescent.

► Diffusé sur tv5unis.ca

L’appartement

Photo courtoisie, Club illico

Ce docu-réalité a tout pour intéresser les adolescents. Des aspirations, du réalisme, des amitiés qui se créent... On y suit cinq jeunes adultes qui ont décidé de quitter leur région pour partager un appartement à Montréal et entreprendre des démarches afin de réaliser leurs rêves. Il y a Thomas, qui tente de devenir humoriste, Pierre-Alexandre, trans en processus de transition, Sarah-Maude qui espère devenir mannequin, Shadlyne qui aimerait trouver l’amour et Loïc qui veut profiter de l’opportunité pour faire croître son entreprise. Ils sont tous divertissants. C’est tout à fait le genre d’émission que les ados aiment suivre avec ses défis du quotidien, son authenticité et la possibilité de vivre par procuration ce qui les attend dans quelques années.

► Diffusé sur Club illico

Avec moi

Photo courtoisie, Attractions images

Les réseaux sociaux occupent beaucoup de place dans la vie des jeunes. Et que dire des influenceurs qui nous inondent de contenus plus ou moins pertinents. Nous sommes dans une ère d’instantanéité où chacun veut son heure de gloire. C’est ce qui motive Rosie­­­ qui cherche à rejoindre 100 000 abonnés. Sans vouloir faire la morale, cette série explore cette quête de vedettariat, mais aussi son impact sur l’entourage. Quand tout doit être filmé, devient un peu faux et que les réelles amitiés n’occupent plus une place de choix. Milya Corbeil-Gauvreau est Rosie, celle qui devra jongler entre ses émotions, celles qu’elle véhicule et celles qui l’habitent pour vrai. La deuxième saison débarque le 25 mars.

► Diffusé sur Ici Tou.tv Extra

Pour toujours plus un jour

Photo courtoisie, Crave

Cette nouvelle série met en vedette des acteurs très aimés des jeunes : Pier-Luc Funk et Catherine Brunet. C’est d’ailleurs l’équipe de production du succès Le chalet qui a mis au monde cette série. On y présente le quotidien de Chuck, un gars dans la mi-vingtaine, qui apprend qu’il n’en a plus pour très longtemps à vivre. Et ce temps, il veut le vivre pleinement avec sa blonde en repoussant les limites et en réalisant toutes les folies qu’il n’a jamais osé faire. Quand il ne reste que quelques mois à vivre, exit l’orgueil et la peur. Chuck va vivre à cent milles à l’heure.

► Diffusé sur Crave

Projet 2000

Photo courtoisie, Ici Tou.tv

Julien Lacroix est un humoriste connu et aimé des jeunes. Depuis quelques jours, il nous offre une série web à l’humour décalé qu’il a coécrit avec Olivier Thivierge. On se retrouve un soir de bal de finissants alors qu’il exprime, comme quelques-uns de ses amis (incarnés par Catherine Brunet, Julianne Côté et Mehdi Bousaidan), ses objectifs de vie pour les dix prochaines années. Alors que le spectre du bogue de l’an 2000 plane, la petite gang est habitée par un sentiment d’urgence. Ils décident de dresser une liste de ce qu’ils doivent accomplir avant le changement de millénaire. Si Vincent (Julien) veut devenir millionnaire, sa blonde veut être une vedette, sa demi-­sœur, avocate, et son meilleur ami, le romantique du groupe, se voit papa. Une épopée rocambolesque en mode rétro comme les aiment les jeunes.

► Diffusé sur Ici Tou.tv Extra