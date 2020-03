Frédéric Pierre: en plein élan

Selon ses propres dires, Frédéric Pierre a connu sa « plus grosse année ever » en 2019. Avec une nouvelle série, la conclusion de Ladies Night et encore plus de radio, 2020 s’annonce également chargée. Pas mal pour quelqu’un qui roule sa bosse depuis bientôt 30 ans. « Il s’est passé quelque chose, déclare l’acteur au Journal. Je sens un élan. Ça faisait un petit bout que je n’avais pas vécu ça... »

En entrevue, Frédéric Pierre peine à expliquer les raisons derrière cette plus grande visibilité. Il sait toutefois qu’il ne l’a pas volée. Il raconte avoir passé un « été de fou » l’an dernier. Entre deux répétitions pour Héritage au Théâtre Jean-Duceppe, il tournait dans trois importantes séries : La Maison-Bleue, 5e rang et Alerte Amber.

Parlant d’Alerte Amber, Frédéric Pierre reprendra bientôt son rôle d’enquêteur pour Alertes, cette série dérivée (spin-off) qui prendra l’antenne de TVA en septembre. L’acteur réintégrera l’Escouade pour personnes disparues aux côtés de Sophie Prégent, Guy Jodoin, Mylène Saint-Sauveur et Charles-Alexandre Dubé. Les tournages doivent commencer dans quelques semaines, nous confirme TVA.

« C’est le fun de faire partie d’un aussi gros succès de cotes d’écoute, soutient Frédéric Pierre. On est toujours très fier. Ça compense pour tout le reste... ou tout ce qu’on juge qui aurait dû avoir plus de succès. Tous les projets qu’on fait : “Ben voyons ? Pourquoi ça n’a pas levé ? On aurait pu faire au moins quatre saisons !” »

Parmi ces « déceptions » évoquées par Frédéric Pierre, mentionnons Les magnifiques, cette comédie à sketchs que Radio-Canada a retirée des ondes après deux saisons l’hiver dernier. L’acteur signale également Cover Girl, qui avait subi le même sort en 2005. « Quand ils ont tiré la plogue, j’étais comme : “Ah non ! Déjà ?” J’étais vraiment triste. »

« On aime les projets auxquels on participe. On donne tout ce qu’on a... »

Le dernier striptease

Frédéric Pierre vivra un autre deuil ce printemps : celui de Ladies Night, qui tirera sa révérence après 18 ans et plus de 900 représentations. Les derniers stripteases avec Guillaume Lemay-Thivierge, Luc Senay, François Chénier et Marcel Lebœuf — sous l’œil averti de Sylvie Boucher — auront lieu au Théâtre Maisonneuve de Montréal, les 14 et 15 mai.

« Je vais m’ennuyer de partir en tournée avec toute la gang, déclare celui qui s’est joint au spectacle en 2011. Faire le même show pendant 450-500 représentations, ça peut être redondant, mais chaque soir, on trouvait des façons de s’amuser, de réinventer la roue un peu. »

Autre source de bonheur en groupe pour Frédéric Pierre depuis deux ans : sa place au sein des Fantastiques de Véronique Cloutier à Rouge. Il s’agit d’une première expérience radiophonique concluante pour l’acteur.

« J’aime la formule de l’émission. Et j’aime regarder travailler Véro. J’apprends tellement. Je suis vraiment heureux. »

Le changement

Malgré quelques deuils professionnels plus difficiles que d’autres, Frédéric Pierre insiste : en près de 30 ans de carrière, gérer cet aspect du métier d’artiste n’a jamais été problématique, principalement parce qu’il avait toujours un autre projet sur lequel rebondir.

« Sans avoir des premiers rôles partout, j’ai toujours été occupé. Ça m’a aidé, parce que j’ai toujours eu d’autres jobs devant moi. Et j’aime le changement. »

Au début du mois, le comédien a d’ailleurs perdu son personnage de lieutenant-détective dans 5e rang. Atteint d’une balle au thorax lors d’un vol à main armée, le policier Nicolas Giguère a quitté la série des auteurs Sylvie Lussier et Pierre Poirier après une saison riche en tractations et manigances de toutes sortes.

« Je suis en paix avec cette décision, insiste l’acteur. J’ai souvent joué des personnages sympathiques. C’était le fun de jouer quelqu’un d’antipathique. Ça donne des belles zones à explorer. »

En nomination

Ce week-end, Frédéric Pierre figure parmi les finalistes au Gala Dynastie, une cérémonie qui salue le travail des personnalités culturelles, médiatiques et sportives issues des communautés noires. Il est nommé comme Acteur(trice) de l’année pour Cheval-Serpent aux côtés de Mélissa Bédard (M’entends-tu ?), Schelby Jean-Baptiste (Unité 9) et Widemir Normil (Passe-Partout).

« Je n’ai pas d’attachement aux galas de manière générale, précise le principal intéressé. Mais je suis fier qu’un gala comme ça existe. C’est un spotlight qu’on met sur des artistes avant qu’ils passent dans l’entonnoir et qu’ils atterrissent à l’ADISQ ou aux Gémeaux. Chaque année, quand je regarde la liste des finalistes, je découvre plein de nouveaux noms. »

♦ Le Gala Dynastie sera présenté au Théâtre Maisonneuve, demain, à 19 h 30.