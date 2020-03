Marc Boivin: la belle épopée d’un trompettiste

Grande complice de ses plus belles épopées, où il a côtoyé les grands de la musique, d’Édith Piaf à Joséphine Baker, en passant par Alys Robi et Fernand Gignac, la trompette égaie toujours autant la vie de Marc Boivin, qui, à 88 ans, s’exerce encore au quotidien.

Les musiciens vous le diront : la trompette est un instrument dont la maîtrise est difficile. Une importante force physique est nécessaire, et de nombreux muscles sont sollicités. Or, pour Marc Boivin, la vie serait impensable sans elle.

« Une journée sans pratiquer, je m’en aperçois, et deux jours sans pratiquer, le public s’en aperçoit », dit celui qui présente toujours des spectacles.

Professeur au Conservatoire de musique de Québec pendant 43 ans, M. Boivin est toujours aussi animé par une volonté de « transmettre l’âme musicale ». Il a aussi enseigné au Conservatoire de musique de Chicoutimi pendant 11 ans, et à Rimouski de 1978 à 1994.

Cette passion lui vient de sa plus tendre enfance, et de ses racines. M. Boivin a grandi dans une famille de 14 enfants, dans le quartier Champigny à Québec.

Son père était violoniste et pouvait jouer de nombreux instruments. Le soir, il arrivait à la maison et présentait des instruments à ses aînés, qui montaient régulièrement avec lui sur scène.

« Tiens, essaie ça », leur disait le musicien. Lorsque Marc Boivin a eu 11 ans, son père lui a tendu une trompette. Il lui a appris une gamme et un morceau, en lui disant de pratiquer. Ça a été le coup de foudre.

Les enfants devaient aussi travailler dans le moulin à bois et sur la terre que possédait leur père. « Les plus vieux, il a fallu [les] sortir jeunes de l’école », se remémore celui qui rêvait déjà de devenir musicien. Il ne se voyait absolument pas passer sa vie sur la terre et au moulin.

Visite fructueuse

Aussi, Marc Boivin n’oubliera pas de sitôt ce jour où le notaire Hamel, client du moulin, est débarqué à la maison. Il a demandé à son père s’il savait qu’un conservatoire de musique venait d’ouvrir ses portes à Québec.

Quelques jours plus tard, le paternel débarqua au Conservatoire, « la barbe longue et en salopettes », pour rencontrer la directrice adjointe. Il souhaitait que ses plus vieux puissent fréquenter l’école. Admis, les enfants ont vite démontré leur talent.

Marc Boivin y a étudié pendant huit ans. En 1948, il a même remporté un prix, la médaille de l’Exposition nationale de Toronto. Son père n’en était pas peu fier.

À l’extérieur du conservatoire, les enfants accompagnaient leur père à la fanfare de Loretteville. Ils avaient aussi intégré l’orchestre symphonique des jeunes du conservatoire. « On prenait de l’expérience », souligne le principal concerné, qui s’est aussi exercé dans divers orchestres.

Dès l’âge de 16 ans, M. Boivin participe à des émissions à Radio-Canada, comme deuxième trompette. Il sera promu rapidement première trompette, rôle qu’il occupera pendant 15 ans.

« À l’époque, n’oubliez pas qu’il n’y avait pas de télévision ni de synthétiseur, fait-il remarquer. Il y avait seulement de la vraie musique en direct. »

À 21 ans, il remporte à nouveau un premier prix, décerné par les Clubs Rotary. Il tentait sa chance pour une troisième fois, et c’était la dernière possible. « J’étais orgueilleux, mais il fallait que je passe, car je voulais en faire une profession. »

Au terme de ses études, un poste de professeur titulaire lui est également offert au Conservatoire. « C’était quelque chose ! »

Puis, son chemin a croisé celui d’Edwin Bélanger, dont le nom a été attribué au fameux kiosque à musique sur les plaines d’Abraham.

Grands de la musique

Ce grand musicien, qui fut chef de la musique du Royal 22e Régiment pendant près de 25 ans, était aussi professeur au Conservatoire de musique de Québec. C’est lui qui a invité M. Boivin, à son retour d’un stage militaire à Halifax, à joindre officiellement les rangs de l’orchestre du Royal 22e. Il y demeurera pendant 15 ans.

« Mon père m’avait dit : “Finis d’abord tes études, et après tu embarqueras dans des projets” », se souvient-il. Et c’est précisément le conseil qu’il a suivi.

Parallèlement à ces occupations, Marc Boivin a passé d’inoubliables soirées à jouer de la trompette dans des cabarets, avec « toute la gang de Montréal », soit les Fernand Gignac, Ginette Reno, Michel Louvain, Muriel Millard, Renée Martel, sans oublier Alys Robi, avec qui il était demeuré ami.

« Les gens criaient après elle, lui disaient qu’elle était folle, se souvient-il. Je trouvais ça triste. Elle était bien correcte, mais parce qu’elle avait été opérée, les gens étaient méchants. Elle chantait bien encore. »

Il a côtoyé des grands de la chanson française et américaine, dont Édith Piaf, avec qui il a partagé la scène durant trois semaines en 1955.

« Elle était correcte, se souvient celui qui a eu la chance de pouvoir discuter avec elle à quelques reprises. Elle m’avait même donné une permission de m’absenter un samedi après-midi, pour le baptême de mon fils. »

Il nomme aussi Joséphine Baker, Jacques Pills, le pianiste Florent Zabac, l’organiste Ethel Smith, dont le talent n’avait pas de limite. « C’était impressionnant, et on avait du plaisir à jouer ensemble », dit-il à propos de cette dernière, qui pouvait jouer plusieurs morceaux à la fois. Comme il venait de sortir du conservatoire, où il avait remporté un premier prix, lorsque de grosses productions venaient à Québec, M. Boivin était de la partie. Il s’est retrouvé avec les Ice Capades, Ice Folies, Walt Disney, le Cirque de Moscou, le big band de Ralph Flanagan, et autres.

« Je ne suis pas plus intelligent qu’un autre, mentionne le musicien. Je pratiquais huit heures par jour [...] Je voulais réussir. »

Grande famille

Le trompettiste a eu la chance de monter sur les planches avec l’un de ses fils, Jacques, qui suit ses traces. Trompettiste et arrangeur, il a, lui aussi, intégré l’orchestre du Royal 22e Régiment.

Marc Boivin a eu six enfants de son premier mariage, qui lui ont donné 10 petits-enfants. Sa première épouse, dont il était séparé, est décédée depuis plusieurs années. M. Boivin s’est remarié. Pour cette femme, à qui je laisse le mot de la fin, la trompette garde son homme jeune d’esprit et lui permet de vieillir heureux. « Quand on prend de l’âge, dit-elle, il faut se tenir occupé, garder ses passions. C’est ça, le secret. »

En rafale

Jouer pour la Reine

En 1964, Marc Boivin a eu la chance de jouer pour la reine Elizabeth II. À titre de colonelle en chef du Régime, la Souveraine était venue inaugurer le Mémorial de la Citadelle de Québec en tant que lieu commémoratif. Elle devait allumer une flamme qui brûlait en permanence près du Livre du souvenir, et des pièces préenregistrées par l’orchestre du Royal 22e devaient, à ce moment, retentir. Or, au grand dam des organisateurs, le ruban a cassé. « On m’a demandé de me présenter à côté de la reine, et j’ai joué sans aucune erreur ». Très honoré d’avoir pu réaliser cette interprétation, M. Boivin conserve précieusement la lettre officielle que lui a fait parvenir le bureau de la reine à titre personnel, pour le remercier.

Apparition dans Les Plouffe

Sa passion pour la trompette a aussi permis à Marc Boivin de figurer dans Les Plouffe, grand classique du cinéma québécois sorti en 1981. « J’ai eu l’honneur d’être dans ça », se réjouit-il. On peut le voir dans l’une des scènes qui se déroulent au Château Frontenac, où il joue évidemment le rôle d’un trompettiste dans l’orchestre. Il a aussi figuré dans un film retraçant l’histoire de l’Empress of Ireland, avec le Conservatoire de musique de Rimouski.

