La relâche beau temps, mauvais temps!

Parce que dame Nature a un tempérament plutôt imprévisible en cette fin de saison hivernale, voici 10 activités pour profiter de la semaine de relâche, beau temps, mauvais temps.

Beau temps pour jouer dehors

1. Prendre l’air avec la Sépaq

Photo courtoisie, Sépaq

2. Apprivoiser le parkour

À tous ceux qui ont la bougeotte dès qu'ils sortent du lit, un avant-midi à l'Académie québécoise d'art du déplacement (88, rue Saint-Jean) vous permettra de dépenser votre énergie. En présence d'un entraîneur qualifié, relevez des défis, franchissez des obstacles, repoussez vos limites et appropriez-vous votre environnement en courant, en sautant et en grimpant.

► Réservez votre place à ces pratiques libres pour néophytes et initiés : facebook.com/addquebec/ ou addquebec.ca

2. Mushers et pêcheurs en herbe

Photo courtoisie, Pourvoirie du Lac-Beauport

Sillonnez des sentiers en forêt à bord d’un traîneau à chiens et taquinez la truite arc-en-ciel à la Pourvoirie du Lac-Beauport (33, chemin de la Coulée). Réservez votre balade d’une heure, suivez une formation de base permettant de conduire le traîneau tiré par les meilleurs amis des mushers, puis partez à l’aventure. Puisque deux personnes peuvent prendre place dans le traîneau, pourquoi ne pas faire équipe avec votre enfant ? Pêchez ensuite votre repas sur le lac gelé, à l’aide d’une brimbale, de grains de maïs et des conseils d’un guide.

► Pour plus d’informations : pourvoirielacbeauport.com

3. En trottinette sur la neige

Photo courtoisie, Société du Domaine Maizerets

Connaissez-vous la trottinette des neiges ? Voilà une activité extérieure à réaliser en duo avec votre jeune enfant. Pendant que le parent pousse la trottinette à travers les sentiers du Domaine de Maizerets, son enfant profite de la balade confortablement assis sur celle-ci, jusqu’à ce qu’il puisse lui-même conduire le bolide. Et puisque chaque location pour un adulte de raquettes, skis de fond et patins (selon les conditions météo) entraîne une location gratuite pour un enfant, la relâche s’avère l’occasion idéale pour s’initier aux sports d’hiver. Profitez-en aussi pour essayer le vélo à pneus surdimensionnés. Et ne manquez pas aujourd’hui l’activité On bouge avec Cardio Plein Air.

► Pour les détails : domainemaizerets.com

4. Visiter la Citadelle

Photo courtoisie, Musée Royal 22e Régiment

Respirez l’air frais lors d’une visite guidée (une heure) à travers la Citadelle de Québec qui dévoile plus de 300 ans d’histoire. Érigée sur le Cap Diamant, découvrez entre autres pourquoi elle prend la forme d’une étoile vue du ciel, pourquoi sa construction était nécessaire et ce qui s’y passe aujourd’hui. Réchauffez-vous ensuite au Musée Royal 22e Régiment qui présente l’exposition Opération pattes et bottes, où vous ferez connaissance avec les animaux qui ont aidé, accompagné et même embêté les militaires au fil du temps.

Photo courtoisie, Musée Royal 22e Régiment

Une activité de création d’un masque animalier et la présence d’une douzaine d’animaux d’Éducazoo attendent aussi les visiteurs.

► Pour tous les détails : lacitadelle.qc.ca

5. Relaxer au spa

Photo courtoisie, Strøm spa nordique

Parce que la semaine de relâche est aussi l’occasion de relaxer, pourquoi ne pas vivre une expérience thermale au spa en famille. Pour l’occasion, le Strøm spa nordique du Vieux-Québec qui borde le fleuve (2 au 7 mars, de 7 h 30 à 10 h, au 515, boul. Champlain) ainsi que le Sibéria spa niché dans une forêt au nord de Québec (2 au 9 mars, de 9 h à midi, au 339, rue de Genève) invitent petits et grands à partager ce moment de détente tous les matins cette semaine. Se retrouver au chaud, puis ensuite au froid, avant de s’offrir un moment de repos (à répéter !) plongera toute la famille dans un état de bien-être.

► Pour plus d’informations sur les deux sites : stromspa.com et siberiaspa.com

Quand le mercure dégringole

6. Semer le goût de...

Photo courtoisie, Ville de Québec

En offrant une programmation spéciale de la relâche, du 2 au 6 mars, Le Grand Marché de Québec sèmera le goût de passer du temps de qualité en famille, de développer ses habiletés culinaires et découvrir de nouveaux produits, de s’impliquer dans sa communauté, de consommer de façon responsable et d’adopter de saines habitudes. Confection de pâte à pizza et de sauce à spaghetti, séance de yoga, parcours athlétique, jeu interactif sur le mouvement zéro déchet et une foule d’autres activités seront au programme.

► Pour connaître tous les détails : legrandmarchedequebec.com

7. S’entourer de papillons

photo d’archives

Ils viennent des quatre coins de la planète, se réunissent à Québec dans une ambiance tropicale et sont toujours au rendez-vous pour la semaine de relâche. De qui s’agit-il ? Ce sont les milliers de papillons à admirer lors de l’événement Papillons en Fête, dont la 21e édition se poursuit jusqu’au 29 mars, au centre Jardin Hamel (6029, boul. Wilfrid-Hamel).

► Pour planifier votre visite : jardinhamel.com

8. Jouer au mini-golf

Photo courtoisie, Quillorama Frontenac

Les 18 trous colorés du Bar laitier Mini Golf Fluo S’Amuse (475, boulevard de l’Atrium) s’illuminent sous des rayons ultraviolets, pour créer une ambiance de jeu unique. À travers trois thématiques appréciées des familles soit, la mer, la course automobile et le hockey, petits et grands mesureront leurs talents à l’abri des intempéries, le long de ce parcours de golf miniature nouveau genre. Ils se récompenseront ensuite pour leurs efforts en dégustant une crème glacée. C’est donc un rendez-vous, toute l’année.

► Pour en savoir davantage : fr-ca.facebook.com/Bar-Laitier-Mini-Golf-Fluo-SAmuse-331379135041/

9. Tenter un abat

Photo courtoisie, Bar Laitier Mini Golf Fluo S’Amuse

Les quilles rassemblent les familles au Quillorama Frontenac (2020, rue Cyrille-Duquet), qui offre la possibilité d’utiliser des boules légères (5-6 livres), des systèmes anti-dalot et des rampes de lancement qui facilitent l’apprentissage des apprentis joueurs. Réunis dans une ambiance de « cosmic bowling » ajoutant musique et jeux de lumière à la partie, parents et enfants tentent d’élever leur pointage pour gagner.

► Pour réserver votre allée : quillorama.com

