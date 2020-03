«La Voix»: Voyez l'impressionnante audition de Beth, la fille de Sylvain Cossette

La fille de Sylvain Cossette, Beth Cossette, s'est présentée sur la scène de La Voix pour tenter sa chance aux auditions à l'aveugle, et on peut définitivement dire que la musique fait partie de son ADN!



La jeune femme de 28 ans a livré une prestation solide et remarquable, en offrant sa propre version de la chanson C'est moi, de Marie-Mai.





Capture d'écran



En entrevue avec Charles Lafortune avant sa performance, Beth Cossette a avoué qu'elle était contente de faire son audition de manière «anonyme», car «être la fille de» peut s'avérer être un couteau à double tranchant.



«Autant qu'être la fille de, c'est merveilleux. On a tellement droit à des expériences, on a des portes qui s'ouvrent des fois plus facilement, mais des fois, faut tu prouves doublement t'es qui parce que t'es la fille de, donc t'as automatiquement hérité de la même chose [que ton parent connu]», a-t-elle confié, mentionnant que de participer à La Voix lui permet ainsi de «trouver sa propre valeur».



Il faut savoir que la chanteuse n'en est pas à ses premiers pas dans le monde de la musique, car elle a déjà pris part à deux comédies musicales et lancé un album, en plus d'avoir travaillé sur les projets de son père.





Capture d'écran





Même si Garou et Pierre Lapointe avaient retourné leur chaise rouge, c'est Coeur de Pirate qui pourra compter sur la présence de Beth dans son équipe.



Cette dernière s'est dite très impressionnée de la manière dont la candidate a remanié une populaire chanson à sa manière.



«Beth a été l'exemple parfait de ce que moi je recherche. De prendre une chanson qui est complètement différente, d'en faire quelque chose qui vient chercher l'essence même de la chanson, pour moi c'est une marque d'une grande artiste», a souligné la coach.

Capture d'écran

D'ailleurs, peu de temps après sa performance, son père, Sylvain Cossette, a partagé sa fierté sur son compte Instagram.Inclusionsylv



«Bravo @beth_cossette pour ta première étape réussie à @lavoixtva . Belle perfo!! Je suis très fier de toi et à partir de maintenant je suis un partisan de #TeamBethCossette #Tonfierpapa #EquipeCoeurDePirate Go Go Go!», a écrit le célèbre chanteur.