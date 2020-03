L’appellation «bio» fête ses 20 ans

MONTRÉAL – La certification «bio» pour les aliments existe depuis 20 ans cette année au Québec. En deux décennies, l’offre de produits biologiques s’est considérablement diversifiée, mais la croissance du marché sans pesticides et sans antibiotiques est ralentie par la question des coûts.

À commencer par le prix des aliments, entre 30 et 50 % plus élevé par rapport à la nourriture qui ne porte pas la mention «biologique», estime Thomas Tiberghien, propriétaire des épiceries Vrac et bocaux.

«Le bio, c’est plus de coûts de main d’œuvre et moins de rendements. Comme l’offre de produits tend à augmenter, je pense que d’ici les prochaines années, les prix vont baisser, mais forcément, ça va rester plus cher», a résumé le commerçant montréalais, qui a pignon sur rue dans les quartiers branchés de Petite-Patrie et du Plateau-Mont-Royal.

Photo Agence QMI, Étienne Paré

À terme, il aimerait que les produits bios se démocratisent encore plus, mais il reconnaît que pour des raisons économiques, il restera toujours une «culture conventionnelle».

Une certification difficile à obtenir

Le bio n’est pas que dispendieux pour les consommateurs. Les producteurs doivent aussi mettre la main dans leur poche pour obtenir le sceau officiel, qui ne peut être attribué que par six organismes au Québec.

«À ma première année, on avait commencé les démarches, mais j’ai abandonné tellement que ça prend du temps pour remplir de la paperasse. Il faut faire ci, il faut faire ça et ça coûte cher», s’est remémoré Françoise Bienvenue, copropriétaire de la ferme CFR, à Saint-Rémi, en Montérégie.

Ses poulets, ses œufs, ses légumes: elle jure que tout est sans antibiotiques, sans hormones et sans pesticides, mais n’a pas le papier pour le prouver.

«Je préfère créer une relation de confiance avec mes clients. Je les invite à venir voir nos installations. Si je devais avoir la certification bio, c’est certain que je devrais augmenter mes prix», a poursuivi Mme Bienvenue.

Sur le site web du Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec (CRAAQ), on indique que les coûts pour recevoir la certification «bio» peuvent varier selon le total des ventes du producteur, sa superficie ou son nombre d’unités de production.

Toujours des doutes sur la santé

Outre les prix, les prétendus bienfaits sur la santé des produits biologiques soulèvent toujours des doutes, 20 ans après la création de l’appellation officielle.

«On sait qu’il y a un impact sur l’environnement, mais on n’a pas d’études qui disent que ces produits sont plus vitaminés, par exemple. Il y a plus d’avantages à manger des fruits et légumes [qui ne sont pas biologiques] que de risques à manger des pesticides», a insisté la nutritionniste Isabelle Huot.

Tout compte fait, le marché du biologique a connu une importante expansion au Canada ces dernières années. Selon les chiffres du CRAAQ, les ventes de produits certifiés bios ont augmenté de 8,7 % en moyenne par année entre 2012 et 2017. Toujours d’après le CRAAQ, c’est au Québec que ce mode de production est le plus ancré. Près du tiers des fermes biologiques au Canada sont québécoises.