Le CISSS des Laurentides sommé de sécuriser les urgences

Alors que les codes blancs se multiplient dans le réseau de santé du Québec, les infirmières et les syndicats montent aux barricades pour réclamer des actions de la part des Centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS) de la province.

C’est notamment le cas dans les Laurentides, là où sont survenus trois codes blancs en l’espace de trois semaines à la fin janvier et au début février. Deux cas sont survenus du côté de l'hôpital de Saint-Jérôme, où des infirmiers ont été bousculés et même atteint au visage par un coup de poing, et puis un autre à Lachute, où deux infirmières sont maintenant en arrêt de travail.

Dans le jargon médical, un code blanc signifie qu’un patient est agressif et que l’employé nécessite du renfort.

Un phénomène de plus en plus répandu, entre autres parce que les urgences ne disposent pas d’assez de mesures de sécurité, dénonce le président intérimaire de la FIQ-SPSL, Denis Provencher.

«Nous on demande l’ajout de portes et le verrouillage de ces portes-là, dit-il. En raison de l’absence d’un système de contrôle des portes, pas mal tout le monde peut aller n’importe où. On ne sait jamais qui circule dans les hôpitaux.»

M. Provencher a dit avoir été avisé par la direction du CISSS des Laurentides qu’une tournée des hôpitaux sera effectuée prochainement. Une information que corrobore Nicole Blouin, agente d’information de l'équipe des communications et des relations publiques, du CISSS.

«Nous sommes effectivement en tournée de nos installations pour mettre en place certaines mesures de sécurité, répond-elle dans un courriel. Des mesures pourraient être mises en place immédiatement, d’autres plus tard, en fonction de leur complexité et des coûts.»

N’empêche que pour le syndicat, les mesures tardent à arriver. M. Provencher cite en exemple une agression survenue en février 2019, après laquelle aucune des recommandations faites par la conseillère en prévention santé sécurité et mieux-être du CISSS n’a été implantées.

Ces mesures incluaient entre autres un système de blocage des portes et la mise en place de carte magnétique pour les ouvrir, selon le président intérimaire. Des mesures qui ont été approuvées par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), ajoute-t-il.

«Le CISSS a mis en place des mesures de sécurité transitoires, comme l’ajout d’agent de sécurité. Toutefois, c’est dans de très rares cas que cette mesure de sécurité est la plus adaptée», réplique Mme Blouin.

Nicole Blouin précise aussi que la direction du CISSS des Laurentides s’est engagée à mettre en place un plan d’action.

«Un groupe de travail a été formé pour élaborer un plan d’action pour analyser les types de problématiques et pour identifier les mesures de sécurité statique (ex. : bâtiment) et dynamique (ex. : organisation des soins, formation) à mettre en place.»

À cet effet, le CISSS des Laurentides a bien l’intention de collaborer avec le syndicat, poursuit-elle.

D’ici là, la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ) a demandé la tenue d’une rencontre d’urgence avec le comité de santé et de sécurité du CISSS.

«On veut s’assurer qu’ils ne font pas juste éteindre des feux. Il y a des lacunes à corriger dans les six hôpitaux [des Laurentides]», convient Denis Provencher.

La rencontre doit avoir lieu le 10 mars.

Répercussions sur les patients

D’ici là, les infirmières devront continuer à composer avec des patients violents, craint une infirmière qui a accepté de nous parler sous le couvert de l’anonymat.

Elle déplore aussi le fait que ce soit les patients qui en écopent puisqu’on ne peut les traiter quand un code blanc survient.

«On est pogné deux filles, on ne peut pas faire rouler l’urgence comme il faut. On est juste nous», dit-elle.

Non seulement doivent-elles maîtriser le patient en crise, mais elles doivent le faire passer avant ceux qui se trouvaient déjà dans la salle d’attente «juste pour s’en débarrasser».

Après les récents événements, le CISSS avait fait l’embauche d’un gardien de sécurité pour le centre hospitalier.

«On était contente de savoir que nous avions un ‘‘backup’’», a-t-elle confié.

Toutefois, le gardien de sécurité n’a été en poste que pendant deux semaines.

«Au lieu, on nous dit qu’on va nous donner une formation pour gérer les patients agressifs. C’est bien beau dans des livres, mais on n’est pas outillé pour ça. La formation n’est pas équivalente au gardien», dénonce l’infirmière.

Elle et ses collègues ne savent toujours pas quand elles recevront cette formation, mais le temps presse puisque plusieurs infirmières pensent s’en aller, dit-elle.