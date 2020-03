Les Pandas de l’Alberta au menu du Rouge et Or

Le Rouge et Or de l’Université Laval affrontera les Pandas de l’Alberta en lever de rideau du Championnat canadien de basketball féminin, jeudi, au TD Place à Ottawa.

Championnes du RSEQ pour une deuxième année consécutive, les protégées de Guillaume Giroux sont classées au 4e rang au national. Le classement a été dévoilé dimanche soir.

De leur côté, les Pandas ont causé une grosse surprise en écartant les Dinos de Calgary avant de s’incliner, en finale de l’Ouest, face aux Huskies de la Saskatchewan, qui sont les favorites du rendez-vous de fin de saison.

« Ce n’est jamais un contrat facile contre l’Ouest, a résumé Giroux. On pensait peut-être affronter UPEI, mais les Panthers se retrouvent en 6e position et non en 5e. Je n’ai pas vu jouer Alberta beaucoup et nous avons peu de comparatifs. On va se mettre sur le vidéo dès ce soir [dimanche].

« On prend le chemin le plus difficile parce qu’on affrontera les Huskies en demi-finale, si on gagne notre premier match, mais Alberta demeure une équipe accessible. Elles ne sont pas sur une autre planète. Nous avons eu un gros contrat en partant à nos trois derniers nationaux. Notre 4e place est correcte, compte tenu que notre classement RPI n’est pas si élevé. On ne pouvait pas espérer se retrouver en deuxième position. »

Souper d’équipe

Le Rouge et Or a souligné sa victoire en finale provinciale face aux Citadins de l’UQAM, lors d’un souper d’équipe, samedi, mais tout le monde est de retour sur le plancher des vaches. « C’est le message que j’ai lancé aux filles après le match, a mentionné Giroux. On doit vivre le moment et profiter de notre victoire, mais le travail recommence lundi. »

Pour le national, Giroux pourra fort probablement compter sur le retour au jeu de la recrue Zahra Wajih. La garde française s’est blessée à l’entraînement, mardi dernier, la veille de la demi-finale face aux Martlets de McGill. « Elle est rapide et on pourra l’utiliser pour mettre de la pression sur la garde adverse. »

Championnes et finalistes de l’Ontario, les Badgers de Brock et les Rams de Ryerson occupent respectivement les 2e et 3e positions. Les Dinos ont obtenu le laissez-passer de l’équipe repêchée, comme Laval il y a deux ans, et se retrouvent en 7e position. Équipe hôtesse, les Ravens de Carleton ferment la marche.