Raphaël Lavoie mène les Saguenéens à la victoire

Pour un deuxième match en autant de jours, les Saguenéens ont joué sans complexe malgré les huit absents à leur alignement régulier, réalisant 50 lancers. Cette fois, Raphaël Lavoie a marqué deux filets pour permettre aux chicoutimiens de vaincre les Olympiques de Gatineau au compte de 4 à 1, dimanche après-midi.

Avec cette 41e victoire de la saison combinée à la défaite de l’Océanic, les Saguenéens de Chicoutimi ont encore une fois consolidé leur troisième position au classement général de la LHJMQ avec une priorité de huit points.

«Très satisfait, il nous manquait plusieurs joueurs dans l’alignement et nous avons réussi à jouer une game très mature. On ne s’est pas cassé la tête, on a joué du jeu simple en minimisant les erreurs. Notre fin de semaine est très positive.[...] Pagliarulo a fait de bons arrêts à des moments opportuns et honnêtement, il a beaucoup à bâtir de sa performance», a laissé tomber l’entraineur-chef des Saguenéens Yanick Jean, quelques minutes après la partie.

Revendiquant un pourcentage d’arrêts à 0.829 avant le match de dimanche après-midi, le cerbère a assurément connu une de ses bonnes sorties avec la formation saguenéenne, réalisant 19 arrêts en plus de se distinguer à quelques reprises.

Seule ombre au tableau,Félix-Antoine Drolet ainsi que Xavier Labrecque, revenu au jeu la veille, se sont ajoutés à la longue liste de blessés des «Bleus» qui incluait déjà les noms de Dawson Mercer, Patrick Kyte, Hugo Savinsky, Justin Ducharme, Samuel Houde et Hendrix Lapierre, en raison de blessures face à l’Armada.

D’autres se lèvent

Avec tous ces blessés, l’entraineur-chef des «Bleus» Yanick Jean n’a d’autres choix que de donner plus de responsabilités aux joueurs toujours en santé et force est d’admettre que certains savent saisir leur chance. Un de ces joueurs est la recrue Thomas Belgarde qui éclot véritablement dernièrement. Alors qu’il ne restait que 30 secondes au cadran en première période, Belgarde (9e) a servi tout un lancer au gardien des Olympiques pour donner les devants 1 à 0 aux Saguenéens. Ce but, inscrit sur le 18e lancer des Sags en direction du gardien Tommy DaSilva, était le troisième de Belgarde en quatre parties. Rappelons qu’avant cette heureuse séquence, le #12 de la formation de Jean n’avait obtenu que 6 buts lors des 35 dernières parties.

Les hommes de Jean ont continué leur bon travail lors de la deuxième période, dominant les locaux 14-5 au chapitre des tirs au but. À force d’essayer, la chance a souri aux Saguenéens avec moins de quatre minutes à faire à la période médiane. Tout juste après que Christophe Farmer ait touché la barre horizontale, Raphaël Lavoie (33e) a profité de la confusion autour du filet des Olympiques pour diriger une rondelle dans l’enclave qui a dévié, avant de terminer son trajet dans le fond de la cage de DaSilva. Lavoie a ajouté un autre filet en avantage numérique tard en troisième période pour concrétiser la victoire des «Bleus».

«Ça fait déjà un petit bout que notre profondeur est mise à rude épreuve et les joueurs répondent bien», a ajouté Jean, satisfait de l’effort de tous ses joueurs.

Les Saguenéens seront de retour en action mercredi, alors que les joueurs de l'Armada de Blainville-Boisbriand seront les visiteurs au Centre Geroges-Vézina. Samuel Houde pourrait alors effectuer un retour au jeu selon Jean.