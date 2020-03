Ryan Francis et l’apport de Jake Grimes

S’il avait à mettre le doigt sur un aspect qui explique sa saison d’éclosion avec les Eagles du Cap-Breton cette année, l’attaquant Ryan Francis se tournerait probablement vers son entraîneur, Jake Grimes.

Ce dernier en est à sa première année à la barre des Aigles après avoir remplacé Marc-André Dumont lors de la saison morte. Son approche avec le jeune Francis semble avoir fonctionné puisqu’après deux premières saisons de 34 et 32 points dans la LHJMQ, l’attaquant de 5 pi 9 po et 168 lb en a inscrit 66 en 57 matchs cette année.

La Centrale de recrutement le place au 42e rang de sa liste de mi-saison, donc parmi les espoirs de deuxième ou troisième tour.

« Je pense que mon entraîneur Jake Grimes m’a beaucoup aidé à bâtir ma confiance. Il me place dans des situations qui me permettent de me faire valoir et de connaître du succès. Il est bon pour placer les joueurs dans les bonnes chaises », mentionne l’ailier droit de 18 ans.

Francis estime que l’approche de Grimes cadre avec la nouvelle réalité d’aujourd’hui où les entraîneurs qui sont près de leurs joueurs ont la cote.

« C’est un gars qui parle beaucoup et qui aime apprendre à connaître ses joueurs. Il me connaît tellement bien en dehors de la patinoire qu’il sait exactement comment m’utiliser sur la glace. Il sait ce que j’aime faire et dans quelles situations je suis à mon meilleur. C’est un gars qui aime les relations humaines et ça aide beaucoup. »

DES OCCASIONS EN OR

L’expression qui dit que le malheur des uns fait le bonheur des autres s’est plutôt bien appliquée à Francis cette saison.

Lors de la série Canada-Russie, en novembre dernier, il a été appelé en renfort à représenter l’équipe de la LHJMQ après qu’Hendrix Lapierre ait dû déclarer forfait en raison d’une commotion cérébrale.

Puis, en janvier, il a de nouveau reçu un appel pour remplacer Lapierre, cette fois au Match des meilleurs espoirs de la Ligue canadienne de hockey (LCH).

Deux invitations imprévues qui lui ont permis de se faire voir davantage par les recruteurs de la LNH.

« Mieux vaut tard que jamais ! Tu ne veux jamais voir un gars comme Hendrix se blesser mais quand tu te vois présenter ce genre d’opportunités, tu te dois d’en tirer avantage. J’ai essayé le plus possible de montrer quel genre de joueur je suis et que, même si je suis un petit attaquant habile, je peux aussi jouer avec hargne et intensité. »

AVEC SOKOLOV

Autre raison qui explique l’éclosion de Francis : la chimie développée avec l’attaquant russe Egor Sokolov cette saison. Grimes a décidé de les réunir, à mi-chemin du troisième match de la saison régulière alors que les Eagles tiraient de l’arrière 5-0 face aux Sea Dogs de Saint-Jean.

Résultat : Francis a inscrit un but, Sokolov trois aides, et le Cap-Breton l’a emporté 6-5. Le duo a par la suite évolué une bonne partie de la saison ensemble, et ce, jusqu’à tout récemment, où ils ont été séparés.

D’ailleurs, Sokolov aussi fait jaser en vue du repêchage. Ignoré au cours des deux dernières saisons, il connaît une excellente saison dans la LHJMQ cette année. Avant les matchs de dimanche, il pointait au 20e rang des pointeurs du circuit Courteau avec 66 points.

Il a aussi été un élément important de la formation russe au dernier Championnat mondial de hockey junior.

« De 17 à 19 ans, son coup de patin s’est amélioré de façon incroyable, note son partenaire de trio. Il a toujours été un gros joueur habile mais maintenant qu’il a amélioré son coup de patin, c’est une vraie force sur la patinoire. C’est un joueur très dur à arrêter. »

À 6 pi 4 po et 231 lb, et avec un coup de patin amélioré, pas de doute que Sokolov aussi attire les regards des recruteurs.