Sans assurance, il est sauvé par la SAAQ

Un touriste québécois qui a été amputé d’une jambe après un accident de moto en République dominicaine s’est évité une facture de 15 000 $ grâce à la SAAQ, qui assure les Québécois même à l’étranger.

« Vaut mieux être assuré. [...] Je le sais, maintenant, je suis bien assuré », confie Patrick Girardin.

Habitué de voyager en République dominicaine, l’homme de 61 ans n’avait jamais pris d’assurance voyage.

« Ça faisait 14 ans que je venais, j’ai été un peu nonchalant là-dessus, avoue-t-il. Je n’avais jamais eu de problème avant. »

Chute coûteuse

En décembre 2016, ce résident de Bromont a réalisé de façon tragique l’importance d’être assuré. Roulant à motocyclette, M. Girardin a été « frôlé » par une camionnette qui l’a dépassé dans une courbe.

Après avoir chuté, l’homme a perdu son pied gauche. À l’hôpital, on a dû l’opérer d’urgence pour une amputation au-dessus du genou.

« J’ai passé proche d’y rester », avoue-t-il.

Sans assurance, le patient a dû payer le montant de la facture de frais médicaux, soit environ 15 000 $. Heureusement pour lui, la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) couvre les accidents de la route des Québécois, même à l’étranger. Or, M. Girardin avoue que le remboursement a été fastidieux.

« Mes enfants ont fait des pieds et des mains. Ils ont fait une centaine de téléphones, ça a été un peu compliqué pour qu’ils acceptent. »

Vie chamboulée

En fait, la famille a dû fournir plusieurs documents en guise de preuve (rapports médicaux et de police, etc.) D’ailleurs, M. Girardin est convaincu qu’une assurance voyage lui aurait évité toute cette bureaucratie.

Trois ans plus tard, M. Girardin retourne passer l’hiver en République dominicaine. Or, il contracte désormais une assurance voyage, qui lui coûte 800 $ pour six mois.

« Je dirais au monde : informez-vous. Des fois on a des surprises. Vaut mieux prévenir que guérir. Et il faut s’assurer que l’assurance est valide », dit-il.

Par ailleurs, cet émondeur avoue que l’accident a chamboulé sa vie, puisqu’il ne peut plus pratiquer son métier.

« Je regrette d’avoir perdu ma jambe, mais je suis bien chanceux d’être en vie », se console-t-il.