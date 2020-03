Sauvé de la mort in extremis

Un jeune homme de Québec a été sauvé in extremis d’une mort certaine, alors qu’il souffrait sans le savoir d’une maladie cardiaque qui allait nécessiter une greffe.

Simon Tétreault, 24 ans, menait une vie paisible et bien tranquille, jusqu’à ce que sa condition physique commence à l’inquiéter, il y a quatre ans. « J’ai commencé à avoir des petites palpitations cardiaques. Je suis allé consulter un médecin et on pensait qu’il s’agissait d’anxiété », se rappelle le développeur web.

Il a passé trois ans à suivre une psychothérapie et à prendre une médication pour l’apaiser, ce qui l’a aidé temporairement.

C’est l’hiver dernier, lors d’une soirée entre amis, que Simon a commencé à ressentir des problèmes plus intenses. Il avait 23 ans.

« Nous étions dans un pub, en Basse-Ville. D’autres amis étaient en Haute-Ville, et on a voulu aller les rejoindre. Il y avait une côte et des escaliers à monter. Je devais constamment arrêter pour reprendre mon souffle. J’ai dit à mes amis de continuer. Je me croyais encore anxieux et pas en forme. Je me suis donc inscrit dans un gym », raconte le jeune homme.

Ses bonnes résolutions n’ont toutefois pas aidé. Il est entré dans une période d’angoisse plus profonde, sans toutefois pouvoir déceler une source de stress.

De mal en pis

En avril dernier, le jeune homme a souffert d’importants symptômes qui s’apparentaient à ceux d’une gastro. Les symptômes ont duré plusieurs jours, ce qui l’a poussé à se rendre à l’hôpital. Cette décision lui a sauvé la vie, selon un des médecins.

« Un jour de plus, et j’y passais », raconte-t-il. Il a été pris en charge par un cardiologue qui lui a fait passer une batterie d’examens.

« Ils ont fait une échographie du cœur. Le visage de la cardiologue a changé. Mon ventricule était trois fois plus gros que la normale, poursuit-il. Ensuite, on m’a dit que la seule solution était la transplantation cardiaque. C’est là que j’ai réalisé que, cette fois-ci, le don d’organe, ça me touchait, moi. »

Liste prioritaire

La maladie dont il souffrait, la dysplasie ventriculaire droite arythmogène, est l’une des causes de mort subite chez les athlètes.

Il a été placé sur une liste prioritaire des patients en attente d’un cœur. Il a été « branché » sur un type d’appareil externe qui faisait le travail à la place du cœur, en attendant sa greffe.

Le cadeau de la vie est arrivé deux semaines plus tard, le lendemain de son 24e anniversaire, le 26 mai.

Le jeune homme a réussi à retourner au travail quatre mois après sa greffe, en septembre dernier.