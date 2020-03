Vladimir Guerrero fils fait résonner ses canons

Le joueur de troisième but des Blue Jays de Toronto Vladimir Guerrero fils a claqué son premier circuit du camp d’entraînement, dimanche, à Bradenton, dans un revers de 13-9 aux mains des Pirates de Pittsburgh.

Guerrero fils a envoyé un tir du releveur Yacksel Rios par-dessus la clôture du champ gauche au moment où les sentiers étaient déserts. Ce fut son seul coup sûr en trois présences au bâton. Bo Bichette a également étendu les bras, tout comme Joe Panik, Forrest Wall et Patrick Kivlehan.

Sur la butte, Chase Anderson n’a pas fait long feu. Il a obtenu seulement deux retraits, le temps d’allouer quatre points.

Chez les gagnants, Gregory Polanco, Lolo Sanchez et Oneil Cruz ont frappé des coups de quatre buts.

Les deux formations se retrouveront lundi, cette fois au complexe d’entraînement des Jays à Dunedin.

Les Yankees croulent en fin de match

À Lakeland, les Tigers de Detroit ont inscrit six points au cours de leurs deux derniers tours au bâton pour vaincre les Yankees de New York au compte de 10 à 4.

Ryan Kreidler a couronné une poussée de six points en septième manche à l’aide d’un grand chelem. Le cogneur Miguel Cabrera a été tenu en échec lors de ses deux présences à la plaque. Ayant conservé une fiche atroce de 3-17 la saison passée, le partant Spencer Turnbull a bien paru en blanchissant l’adversaire durant trois manches.

Pour les Yankees, qui ont obtenu six gains en neuf sorties depuis le début du calendrier préparatoire, Rosell Herrera a totalisé trois coups sûrs et deux points produits.Brett Gradner a aussi fait compter un point. David Hale a amorcé la rencontre au monticule et a accordé deux points en une manche et deux tiers.

Les Bombardiers du Bronx seront de passage au Stade olympique les 23 et 24 mars afin d’y affronter les Blue Jays dans le cadre de deux parties hors-concours.