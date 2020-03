Wet’suwet’en: une entente de principe conclue

SMITHERS, C.-B. | Après trois jours de discussions entre les chefs héréditaires Wet’suwet’en et les représentants de la Colombie-Britannique et du Canada, une proposition d’entente a été conclue.

Celle-ci, intervenue entre les chefs héréditaires de la nation, la ministre des Relations Couronne-Autochtones, Carolyn Bennett et son homologue britanno-colombien Scott Frase, est survenue tard samedi soir, selon Global News.

«Je crois que nous en sommes venus à une proposition d’entente qui honorera également les protocoles de la nation et des clans Wet’suwet’en» a annoncé Carolyn Bennett dimanche.

Les parties ont convenu de la présenter aux membres de la nation Wet’suwet’en avant d’être ratifiée par les ministres. Ces derniers retourneront à Smithers, en Colombie-Britannique, pour signer l’entente si elle est approuvée.

«Évidemment, ce sur quoi nous avons travaillé ce week-end doit retourner auprès de ces clans et nous avons convenu que nous, les ministres, allions revenir pour la signature si l’entente est acceptée par la nation», a-t-elle poursuivi.

Les détails de l’entente n’ont pas été dévoilés.

Carolyn Bennet a toutefois précisé que «l’entente est bâtie sur la décision de la Cour suprême. Elle porte sur les droits acquis et sur le fait qu’il faut s’assurer que ça n’arrivera plus et que les détenteurs de ces droits soient toujours à la table».

L’entente dont fait mention la ministre a été rendue en 1997 par la Cour suprême du Canada et reconnaissait les droits et titres de propriété sur le territoire ancestral des Wet’suwet’en - et leurs voisins Gitxsan - sans toutefois préciser quelles terres appartiennent aux Wet’suwet’en.