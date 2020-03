Bartolo Colon annule sa visite à Montréal

L’ancien lanceur des Expos de Montréal Bartolo Colon a annoncé qu’il ne pourrait pas prendre part à la prochaine édition de l’ExposFest, le dimanche 22 mars, à Laval.

«Je suis désolé de vous informer que je ne serai pas en mesure d’être présent», a écrit l’artilleur de 46 ans sur son compte Instagram, lundi. «En novembre 2019, lorsque j’ai pris l’engagement d’être présent, je ne m’attendais pas à avoir l’opportunité de lancer professionnellement pour les Acereros de Monclava en 2020.»

«Mon engagement envers ma nouvelle équipe ne me permet pas d’être à l’ExposFest, car je serai au milieu du camp d’entraînement et je me préparerai à jouer ma 27e saison chez les professionnels, a-t-il poursuivi. Je vais me rattraper bientôt, mais pour l’instant, je me concentre sur un retour dans le baseball majeur.»

Colon, qui a passé une partie de la saison 2002 avec les Expos, a évolué dans le baseball majeur de 1997 à 2018, et a porté les couleurs de 12 formations. À sa dernière campagne, avec les Rangers du Texas, il a maintenu une fiche de 7-12 et une moyenne de points mérités de 5,78 en 28 parties.

En ce qui concerne l’ExposFest 2020, l’absence de Colon ne se fera pas trop sentir, car des vedettes comme Tim Raines, Jeff Reardon, Cliff Floyd, Bill Lee et Derek Aucoin seront présentes à l’événement.