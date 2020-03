Bob Gainey voit un bel avenir pour le CH

L’ancien directeur général du Canadien Bob Gainey s’est dit confiant, lundi, de voir la formation montréalaise connaître du succès la saison prochaine.

Gainey est à Boca Raton, en Floride, en marge de la rencontre des DG de la Ligue nationale de hockey (LNH) où il devait être honoré par ses anciens collègues en soirée. Il ne s’est pas gêné pour donner son opinion sur l’édition actuelle du CH lorsqu’il a été questionné à ce sujet par les journalistes.

«Je n'ai pas vraiment de contact personnel avec l'équipe, maintenant, a-t-il d’abord souligné. Mais c'est certain que je regarde le Canadien, et c'est dommage, cette année, que l'équipe tombe au classement. Mais il y a eu deux grosses blessures au mois de novembre.»

Celui qui a été DG du Tricolore de 2003 à 2010 croit que l’équipe a ce qu’il faut pour rebondir en 2020-2021.

«Pour le Canadien, l'année prochaine sera une saison complètement nouvelle, a-t-il souligné. Ils ont de bons jeunes joueurs, qu'on a vus un peu, il y a aussi des joueurs qui n'ont pas rempli les attentes. Mais ils ont une bonne équipe, ils travaillent fort et je crois que leur avenir est positif.»

Il a aussi eu de bons mots pour l’actuel directeur général du Canadien, Marc Bergevin.

«Pour moi, il a fait quelques très bons échanges dans les 18 derniers mois et je n'ai pas vraiment de conseil à lui donner, a-t-il indiqué. Je ne comprends pas vraiment le travail d'un directeur général maintenant, ça a changé beaucoup. J'ai quitté cette position il y a dix ans et ça a beaucoup changé.»

D’ailleurs, son ancien emploi ne lui manque pas tellement.

«Pas vraiment, j'ai travaillé de soir pendant plusieurs années, a admis l’homme de 66 ans. J'ai fait la transition et ça ne me manque pas. Je regarde un peu, je suis la LNH, et je suis impliqué avec l'équipe de hockey junior à Peterborough, un peu, et c'est assez pour moi.»