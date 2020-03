Bombardier recrute en Floride

Intéressé à joindre les rangs de Bombardier sous le soleil de la Floride? Les Québécois y sont les bienvenus! Au cours des prochains mois, l’avionneur recrutera plus d’une centaine d’employés pour assurer l’entretien de ses jets d’affaires.

La Floride deviendra l’une des plaques tournantes pour Bombardier à l’échelle internationale. À l’aéroport de Miami, un nouveau complexe de 100 millions $ offrira bientôt des services de maintenance, de la vidange d’huile au remplacement des pièces.

Les installations actuelles de l’avionneur, basées à Fort Lauderdale, ne suffisent plus à la demande. «Ça nous prend plus d’espace! lance le porte-parole de Bombardier, Mark Masluch, en entrevue dans le cadre d’une visite de LCN en Floride. Nous quittons Fort Lauderdale pour Miami. On passera d’un centre de 70 000 pi2, à 300 000 pi2.»

«On accepte tous les CV pour les techniciens en aviation. Il y a beaucoup d’opportunités. Nous sommes bien positionnés dans les endroits ensoleillés», a-t-il ajouté.

Ambitions de croissance

Parmi les neuf centres de maintenance de Bombardier, celui de Miami deviendra l’un des plus importants, avec Londres et Singapour. «On aura de belles entrées pour les clients, des hangars immenses, mais aussi beaucoup d’espace pour faire les grands travaux de maintenance.»

«La Floride est une station de vacances et un centre d’affaires important, note M. Masluch. On opère à plus de 100% de capacité, car [le centre] attire des clients non seulement des États-Unis, mais aussi d’Amérique latine».

Quelque 4900 avions de Bombardier sont actuellement en service, et leur entretien rapporte 1,7 million $ par année. Le sud de la Floride représente une grosse opportunité de croissance pour la dernière division du fleuron québécois, après la vente de ses activités ferroviaires.

«Il y a trois ans, on desservait environ 130 avions par jour dans le réseau de service. Seulement en optimisant nos quarts de travail et en ajoutant des techniciens, on est passé à 200», a conclu M. Masluch.

Bombardier en Floride