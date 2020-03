Chéri, j’ai déconnecté les enfants!

Pendant cette nouvelle semaine de relâche qui s’amorce, le véritable défi auquel tous les parents seront confrontés consistera à éloigner le plus longtemps possible l’enfant de son ordinateur, de sa tablette ou de sa console de jeu. Comment le décoller de cet écran qui exerce sur lui un pouvoir d’attraction presque ésotérique?

Ce rectangle rétroéclairé qui le relie au monde agit sur lui comme une drogue. Non seulement il lui faut sa dose quotidienne, mais il en consomme toujours davantage et vous pestez contre ces réseaux sociaux qui le prennent en otage.

Oubliez Facebook, votre kid n’y est plus depuis belle lurette, c’est un réseau pour les vieux comme nous.

Lucas ou Mégane sont maintenant sur Snapchat, TikTok, Twitch, ou sont sans doute plongés dans l’univers de Fortnite.

Si hier encore nos parents se désolaient de nous voir scotchés devant la télé, aujourd’hui nos ados trimballent leur télé dans leur poche et l’écoutent à l'endroit et au moment qui leur plaît.

Nos ados «chillent», «chatent» et ils jouent entre gamers.

Nos enfants se filment, se mettent en scène et rêvent de devenir youtubeurs ou influenceurs, de préférence millionnaires.

Nos bébés sont connectés en permanence, les écouteurs sur les oreilles, la K-pop dans le tapis ou la manette à la main, occupés à conquérir des mondes imaginaires vers lesquels leurs jeux les entraînent.

Il n'est même plus nécessaire de se déplacer pour aller jouer chez des amis, tout peut se faire en facecam.

Inutile de dire qu’il faut rivaliser d’ingéniosité pour capter leur attention, susciter leur intérêt, piquer leur curiosité.

La clé: sortir. Les sortir de cet univers cybernétique. Si on a le portefeuille bien garni, on peut s’offrir des billets d’avion hors de prix et les emmener dans le Sud. Mais on n’a pas à se sentir coupables si on ne peut se permettre de folles dépenses.

Disons-leur que, désireux de réduire notre empreinte écologique, nous opterons pour des activités plus écoresponsables: chausser les patins, ou nager dans la piscine municipale, aller au musée ou partir à la découverte d’un quartier de notre ville.

S’installer à la table avec du papier, des crayons, des couleurs et faire sa propre bande dessinée, aller au théâtre, cuisiner un dessert décadent, apprendre le tricot. Ou s’amuser à des jeux de société comme dans l’ancien temps...

Tout ce qui exclut de faire face à un écran.

On essuiera sans doute quelques jérémiades, mais on pourra dire aux Luca, Mégane, Nathan ou Rosalie de nos vies que tout ça fera tellement plaisir à leur idole suédoise: Greta.