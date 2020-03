Climat tendu dans le réseau de la santé de la Basse-Côte-Nord

Le climat est très tendu en Basse-Côte-Nord entre un syndicat et le centre de santé de la Côte-Nord qui est accusé d’imposer la loi de l’omerta.

Les employés auraient peur de dénoncer des situations de harcèlement psychologique.

Les représentantes du Syndicat des intervenantes et intervenants en santé du Nord-Est Québécois (SIINEQ) ont de multiples reprochent à adresser à la direction du centre de santé de la Côte-Nord.

Elles accusent les hauts dirigeants d’ingérence dans le contexte du dépôt d’un grief contre une gestionnaire de la Basse-Côte-Nord pour harcèlement psychologique.

Un mémo du syndicat invitant ses membres à dénoncer des cas de harcèlement a été perçu comme une atteinte à la réputation de la gestionnaire.

C’est par la voie d’une firme d’avocats que la direction du centre de santé a fait connaître son mécontentement.

«Quand on envoie une mise en demeure au syndicat qui est là pour faire respecter les droits des membres qu’on représente, ça envoie le message : on bâillonne votre syndicat, on leur fait peur. Si vous faites de quoi, il va vous arriver la même affaire», explique la présidente du SIINEQ, Nathalie Savard.

Le syndicat décrit un climat malsain où régneraient l’intimidation et les menaces.

«Ce qu’on leur dit c’est ‘’tais-toi et fait pas ça, va pas là’’. C’est quoi ça? On est des professionnelles, considérez-nous comme des professionnelles. Lâchez cette attitude-là. C’est révoltant», affirme Claire Montour, présidente de la Fédération de la santé du Québec.

Le syndicat a également déposé une plainte au collège des médecins contre un de ses membres qui aurait tenu des propos insultants et dénigrants dans un courriel.

Le syndicat considère qu’une firme indépendante devrait faire la lumière sur la situation en Basse-Côte-Nord et demande aussi l’intervention de la ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann.

Il n’a pas été possible d’obtenir de réaction de la part de la direction du centre de santé de la Côte-Nord.