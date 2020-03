Dave Bautista encense Denis Villeneuve

Après avoir incarné un Réplicant dans Blade Runner 2049 il y a trois ans, l’acteur et ancien lutteur Dave Bautista a retrouvé le réalisateur Denis Villeneuve l’an passé sur le plateau de tournage de Dune. Et il ne tarit pas d’éloges à l’égard du cinéaste québécois : « Denis m’a permis de vivre certains des meilleurs moments de ma carrière », confie-t-il.

Lors d’un entretien téléphonique accordé au Journal lundi à l’occasion de la sortie de la comédie d’action Mon espion, Dave Bautista ne s’est pas fait prier pour parler de son expérience de travail avec Villeneuve. L’ancienne vedette de la WWE qui s’est forgé une belle carrière comme acteur ces dernières années (on l’a vu notamment dans Les Gardiens de la Galaxie) s’est dit particulièrement fier d’avoir réussi à convaincre le Québécois de faire appel à lui dans deux de ses films.

« Quand j’ai rencontré Denis la première fois avant le tournage de Blade Runner 2049, il ne croyait pas que j’étais la bonne personne pour jouer le rôle, relate l’acteur américain de 51 ans. Mais les producteurs du film voulaient vraiment que je joue le rôle. Ils ont donc proposé à Denis de me faire passer un test à l’écran, et c’est de cette façon que j’ai réussi à le convaincre.

« Ensuite, pour Dune, c’est Denis lui-même qui m’a appelé pour m’offrir le rôle. Le fait qu’un cinéaste du calibre de Denis Villeneuve m’appelle comme ça pour me proposer un rôle m’a procuré un sentiment de fierté que je n’avais jamais senti avant dans ma carrière. Une des grandes forces de Denis, c’est qu’il est capable d’aller chercher le meilleur de chaque acteur. Il est le réalisateur le plus méticuleux avec lequel j’ai eu la chance de travailler. Son souci du détail est incroyable. Il recherche toujours la perfection et il n’arrêtera pas de travailler tant qu’il n’a pas réussi à obtenir ce qu’il veut. »

Un rêve de jeunesse

Nouvelle adaptation du célèbre roman de science-fiction de Frank Herbert, Dune a été tourné l’an passé à Budapest, en Hongrie. Peu de détails ont filtré jusqu’à maintenant sur ce film réalisé par Villeneuve. Mais on sait tout de même que Dave Bautista jouera le rôle de « La Bête » Rabban, un des méchants de l’histoire.

« Je ne peux rien dire de plus !, lance-t-il en riant. Sérieusement, c’est difficile pour moi de ne pas pouvoir en parler, parce que je suis très excité par le projet et que j’aimerais pouvoir en parler. Mais ce serait irrespectueux de ma part de révéler des choses sur le film. Ce que je peux dire, par contre, c’est que Denis est fasciné par ces romans [de Frank Herbert] depuis son enfance et qu’il rêve de porter cet univers à l’écran depuis très longtemps. Cette nouvelle adaptation de Dune sera donc l’œuvre d’un vrai fan. »

► Dune prendra l’affiche le 18 décembre prochain.