De belles bagnoles pour une bonne cause

La Soirée-bénéfice avant-première du Salon international de l’auto de Québec s’est tenue lundi au Centre de foires et au pavillon de la jeunesse d’ExpoCité. Celle-ci a permis de récolter 160 000 $ pour la Fondation Mobilis.

Les invités avaient la chance d’admirer les véhicules, dont plusieurs à faire rêver, présentés au Salon international de l’auto de Québec avant le grand public, de boire, de manger et de se divertir grâce à la présence de divers artistes.

C’était aussi « l’occasion par excellence de rencontrer des gens d’affaires de la grande région de Québec, des médias, des propriétaires de concessions automobiles et de camions lourds, des manufacturiers ainsi que des partenaires et des fournisseurs du secteur en primeur, rappelle le site web du Salon ».

La Fondation Mobilis redonne chaque année dans la communauté afin de soulager les conditions des personnes à mobilité réduite en leur fournissant des services de santé et des équipements spécialisés, en contribuant financièrement à l’acquisition d’un véhicule adapté ou à l’adaptation de leur logement, en défrayant les coûts de déplacements requis par leur condition ainsi que d’activités sportives ou récréatives spécialement conçues pour les bénéficiaires ayant une déficience en lien avec la mobilité.

Le Salon de l’auto de Québec s’ouvre aujourd’hui au grand public à ExpoCité pour se terminer dimanche prochain.

Photo Julie Rhéaume, collaboration spéciale

Dans l’ordre habituel, Paul Daigle, du Groupe Daigle, Annie Laliberté, de Beauport Hyundai Genesis de Québec, Dany Gosselin, de Beauport Mazda, Jean L’espérance, de Cartier Chevrolet, et Luc Berthelot, du Groupe Daigle.

Photo Julie Rhéaume, collaboration spéciale

Jean Lemieux, de Québecor, André Drolet, du Groupe Daigle, et Michaël Drolet de Québecor.

Photo Julie Rhéaume, collaboration spéciale

Mélanie Soucy, de Québecor, Charles Lessard et Pascale Laroche, de Lessard Hyundai ainsi que Jacques Trudel, du Journal de Québec.

Photo Julie Rhéaume, collaboration spéciale

Serge Beaudoin, Kia Québec, Sainte-Foy et Val-Bélair, Myriam Beauregard, Québecor, Steeve Michel, Kia Québec, Sainte-Foy et Val-Bélair, André Vigneault, Kia Québec, Sainte-Foy et Val-Bélair, Steve Beaulieu, Kia Québec, Mario Boivin, Kia Val-Bélair, Frédéric Tremblay, directeur, relations publiques et marketing chez Kia Canada et Pierre Pellerin, Kia Sainte-Foy.

Photo Julie Rhéaume, collaboration spéciale

Dany Martel, de TVA Québec, Jean-Françcois Tremblay, vice-président BMW, villes de Québec et Lévis, Nathalie Langevin, directrice générale et ventes de TVA Québec et directrice générale des ventes du Journal de Québec, et Mario Bédard, président de Mallette.

Photo Julie Rhéaume, collaboration spéciale

Martin Arseneault, de Québecor, Nathalie Langevin, directrice générale et ventes de TVA Québec et directrice générale des ventes du Journal de Québec, Jean-Luc Desjardins, président de Groupe automobile Desjardins, Michelle Raymond, du Groupe automobile Desjardins, et Richard Dupuis, de Québecor Média.

Photo Julie Rhéaume, collaboration spéciale

Pierre Émond, directeur des ventes du Journal de Québec, Tommy Caron, vice-président, Mercedes-Benz, ville de Québec, ainsi que Michaël Drolet, de Québecor.

Photo Julie Rhéaume, collaboration spéciale

Pierre Émond ,du Journal de Québec, Marco Lamontagne, Charles Drouin et Annick Laliberté, de la Corporation Mobilis, Nathalie Langevin, directrice générale et ventes de TVA Québec et directrice générale des ventes du Journal de Québec, et Louise Marier.

Photo Julie Rhéaume, collaboration spéciale

Michaël Drolet, de Québecor, Daniel Dallaire, de Mitsubishi Canada, François Roy, de Sainte-Foy et Québec Mitsubishi, et Luc Grenier, de Mitsubishi Canada.

Photo Julie Rhéaume, collaboration spéciale

Photo Julie Rhéaume, collaboration spéciale

Frédérique Gagnon, de Québecor, Steffy Theetge, Benoit Theetge et Julie Laberge, du Groupe Theetge, ainsi que Claude Lussier, de Plan de match communication.

Photo Julie Rhéaume, collaboration spéciale

Kevin Savard-Dawson, de Québecor, René Martineau, président d’Option Subaru, Charles Saillant, vice-président du Groupe Saillant, et Jacques Trudel, du Journal de Québec.