De meilleurs outils de communication un mois après l'accident de dameuse

SAGUENAY – Moins d'un mois après l'accident qui a failli coûter la vie à un opérateur de dameuse du Centre de ski Mont-Bélu à Saguenay, la Ville s'est dotée de systèmes de communication plus sécuritaires et efficaces.

Le nouvel outil est déjà utilisé par les collègues de travail de Michel Truchon, ce père de famille de 38 ans qui a été grièvement blessé le 9 février dernier, après avoir basculé avec son engin et être demeuré coincé à l'intérieur de la cabine pendant huit heures.

Junior Desgagné est l'un d'entre eux. Il opère la dameuse du Centre de ski Mont-Bélu depuis une quinzaine d'années.

M. Desgagné s'était toujours senti en sécurité dans la cabine de son engin jusqu'à ce que son collègue soit victime de ce terrible accident.

«Le plus gros que tu penses, c'est un bris mécanique qui pourrait arriver, mais tu ne penses jamais à ça, un accident de même», a-t-il admis. Je suis arrivé sur les lieux quand c'est arrivé et j'ai vu Michel qui était coincé entre l'arbre et la machine. Ça m'a fait de quoi parce qu'en plus, il me remplaçait cette journée-là. Je me suis senti comme coupable un peu même si je sais qu'il s'agit d'un bête accident.»

Avant cet événement, les opérateurs de dameuse de la ville de Saguenay pouvaient compter uniquement sur leur radio émetteur pour signaler un incident. Le problème, c'est que ces opérations s'effectuent souvent après la fermeture des centres de ski.

«Dans une petite station comme ici, on a juste une machine qui opère la nuit, donc tu es vraiment seul sur le site», a expliqué Junior Desgagné.

Le nouveau système de communication acquis par Saguenay est relié à une centrale d'appels qui se charge de communiquer avec les opérateurs de dameuse du Mont-Bélu aux trente minutes.

«Ça envoie un signal sonore sans arrêt et tu as 2 minutes pour répondre, sinon le système enclenche le processus d'appeler un responsable et si le responsable n'a pas de réponses, ça va directement au 911. C'est simplement un bouton qui nous permet d'être plus en sécurité. On appuie aux 30 minutes et c'est réglé, donc c'est rassurant», a détaillé M. Desgagné, qui espère voir d'autres centres de ski emboiter le pas.

L'achat de ces nouveaux systèmes rassure aussi les proches de Michel Truchon. Sa conjointe a indiqué à TVA Nouvelles, lors d'un cours entretien téléphonique, qu'elle ne serait pas surprise de voir d'autres stations de ski de la province, mais aussi de l'extérieur du pays, emboîter le pas à Saguenay.

Les dameuses du Mont-Fortin, du Norvégien, du Bec-Scie et du Parc Rivière-du-Moulin seront toutes dotées du même système, mais en attendant leur installation, les opérateurs de dameuse de la ville doivent communiquer toutes les heures avec un responsable qui a été identifié à chaque endroit.