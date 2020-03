Éducatrice de garderie: accusée de voie de fait sur 4 enfants

Une jeune éducatrice de la garderie les Étoiles filantes à Sillery a été accusée de sévices physiques sur quatre bambins d’un an et demi à quatre ans, en mars 2019, alors qu’elle était nouvellement embauchée.

Sophie Bertrand

Accusée

En mars 2019, Sophie Bertrand a été engagée à la garderie non subventionnée les Étoiles filantes de l’avenue Maguire, à Sillery, pour prendre la relève d’une éducatrice qui devait partir en congé. La jeune femme de 24 ans à l’époque aurait cependant eu des comportements inappropriés avec des enfants.

Selon les informations recueillies par Le Journal, les autres employés de la garderie auraient rapidement vu « des gestes inacceptables » de la part de la nouvelle éducatrice. « Ça faisait quelques jours qu’elle était là. Entre l’embauche et la fin d’emploi, il y a eu deux mois et demi », nous a confié une mère dont l’enfant a été victime des gestes reprochés.

Cette dernière a indiqué que son fils de 3 ans aurait été empoigné par le capuchon de sa veste et traîné par l’éducatrice qui le réprimandait. L’enfant n’a pas verbalisé les gestes à ses parents, mais ils ont remarqué, après coup, qu’il faisait des crises lorsqu’il se rendait à la garderie.

C’est une autre éducatrice qui a informé les parents des gestes de l’accusée. Un autre enfant aurait cependant eu des marques corporelles après une intervention physique de Sophie Bertrand.

DPJ

Devant ces comportements, une collègue éducatrice aurait d’abord informé le propriétaire de la garderie et la Direction de la protection de la jeunesse de la situation. L’enquête de la DPJ a ensuite mené à une enquête criminelle du Service de police de la Ville de Québec.

« Les accusations ont été faites en fonction des témoignages des éducatrices qui étaient présentes », a indiqué la mère qui ne peut être identifiée afin de préserver l’identité de l’enfant.

Sophie Bertrand a finalement été formellement accusée de quatre accusations de voie de fait sur de jeunes enfants âgés d’un an et demi à quatre ans, le 17 décembre dernier. Elle a été remise en liberté le jour même, moyennant des conditions de garder la paix.

Selon le ministère de la Famille, 10 plaintes ont été enregistrées dans cet établissement de 37 places depuis 2018. Une inspection a révélé « des manquements » et des « attitudes inappropriées » de la part d’une éducatrice qui a été congédiée.

« En catimini »

Au-delà des gestes graves reprochés à l’ex-éducatrice, la mère du petit garçon de trois ans déplore l’inaction du propriétaire de la garderie, Philippe Richard, qui a agi « en catimini », selon elle. « Ça n’a pas été long qu’il y a eu des gestes inacceptables de la part de la fille et que le propriétaire a été avisé », dit-elle. Pourtant, M. Richard aurait tenu les parents dans l’ignorance. Plus encore, au moment du congédiement de Bertrand, le propriétaire aurait plutôt dit aux parents qu’elle avait quitté la garderie pour un congé. « On n’avait plus de nouvelles, et elle est disparue. C’était comme la loi du silence ».

« J’ai géré le dossier et elle a été congédiée assez rapidement », a dit le propriétaire Philippe Richard. L’ex-éducatrice reviendra en cour au début du mois.