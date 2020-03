Gaétan Barrette propose de faire du Fonds des générations un «REER social» dédié à la santé

L'ex-ministre de la Santé Gaétan Barrette estime que les milliards de dollars accumulés dans le Fonds des générations devraient servir, un jour, à financer le système de santé.

En janvier, la Chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques de l'Université de Sherbrooke a expliqué, dans un document de recherche, que le Fonds des générations parviendra à son objectif de ramener le ratio entre la dette brute et le PIB du Québec sous la barre de 45 % à la fin de la présente année fiscale.

En posant ce constat, et en soulignant que le Fonds atteindra sous peu 9 milliards $ accumulés et 30 milliards en 2025-2026, les chercheurs ont souligné qu'il est temps d'évaluer ce que l'on compte faire avec ce bas de laine. Les Québécois verseront environ 670 millions $ cette année dans le fonds et 2,7 milliards $ l'an prochain, selon les prévisions actuelles.

Pour le porte-parole libéral en matière du Conseil du trésor, la question ne fait pas de doute: le gouvernement doit transformer le Fonds en «REER social» qui servira à financer les besoins grandissant en santé.

«Le problème qu'on a dans notre système de santé, c'est que les coûts croissent plus vite que l'inflation, plus vite que les impôts et les taxes. Ce ne prend pas un PhD en économie pour savoir qu'il va y avoir un mur», a plaidé M. Barrette en entrevue avec l'Agence QMI.

Selon lui, continuer à verser les mêmes montants qu'actuellement, voire les augmenter, permettra de financer le système lorsque surviendra le pic du vieillissement de la population, en 2031.

L'ex-ministre croit aussi que le Fonds devrait, avant tout, servir à financer la santé, plutôt que des projets en éducation ou en transport en commun, par exemple.

«Si vous n'êtes pas en santé, c'est difficile d'aller à l'école, c'est difficile de prendre le transport en commun, c'est difficile de générer de l'économie. Un moment donné, il y a une hiérarchie des besoins et je pense que la santé arrive très haut», juge M. Barrette.

«La santé, ça demeure la première priorité des citoyens. [...] C'est la plus grande critique qu'on fait au gouvernement; je suis passé par là», a-t-il poursuivi en faisant référence à son passage à la tête du ministère de la Santé.

Malgré tout, le politicien reconnait que son «REER social» pourrait aussi servir à financer d'autres domaines. «Peut-être qu'un moment donné, si on continue dans cette direction-là, le fonds va croître d'une telle manière [qu'on dira] "c'est correct, on en a assez pour la santé", et on pourra ajouter d'autres éléments», a fait valoir Gaétan Barrette, qui espère lancer un débat de société sur l'avenir du Fonds des générations.