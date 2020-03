Jessy Benjamin: de Mixmania aux Francouvertes

Ce soir, le concours des Francouvertes présentera un participant qui a un visage peut-être familier pour certains. Jessy Benjamin était de la toute première édition de Mixmania, en 2002, alors qu’il n’avait que 13 ans. «C’est tellement intense ce qu’on avait vécu à l’époque», se souvient-il.

Jessy Benjamin ne veut pas trop se faire d’attentes pour sa prestation de ce soir aux Francouvertes. Mais l’auteur-compositeur de 31 ans sait bien que cette vitrine pourrait donner un très bon coup de pouce à sa jeune carrière solo.

«Pour moi, c’est vraiment le plus beau concours en ce moment, dit-il. Il y a beaucoup de gens de l’industrie et du public qui y vont. C’est une très belle visibilité.»

Même s’il a sorti un premier album, Tapioca, calme-toi, l’automne dernier, Jessy Benjamin prévoyait ne faire que des pièces inédites ce soir. «Après la sortie de l’album, en septembre, j’ai eu un gros boost d’écriture. Je vais y aller all in là-dessus.»

Il décrit son album comme étant de la pop avec une touche de soul. «C’est très ludique, lumineux, léger. Il y a beaucoup d’autodérision.»

Parmi ses influences, il cite Damien Robitaille, avec qui il partira justement en Europe pour une tournée de 11 dates du 14 mars au 4 avril. «C’est une tournée qu’on m’a offerte après ma participation au Festival en chanson de Granby», dit-il.

Courtoisie

Prendre une pause

Le 16 juillet, Jessy Benjamin participera aussi au Festival d’été de Québec. Les choses semblent bien aller pour celui qui avait pourtant tourné le dos à la musique durant plusieurs années après la folie de Mixmania.

«J’avais 13 ans à l’époque [il portait son vrai nom de Benjamin Laliberté] et ça s’est fini au bout d’un an et demi. Après, j’ai essayé de faire mon secondaire tranquillement. C’était tellement intense ce qu’on avait vécu que je voulais prendre une pause. J’ai recommencé à faire de la musique vers l’âge de 23 ou 24 ans.»

Trouve-t-il que le fait d’être associé à Mixmania l’aide ou lui nuit aujourd’hui dans sa carrière solo? «Je pense qu’il y a un côté qui m’aide parce que les gens sont curieux. Mais il y a un côté qui me nuit aussi parce que Mixmania peut être vu comme pas très cool. Les gens sont peut-être nostalgiques des chansons et ils les écoutent pendant cinq minutes avant de passer à autre chose.»

QUESTIONS EN VRAC

Courtoisie

On t’avait connu à Mixmania sous le nom de Benjamin Laliberté. Pourquoi avoir pris le nom de Jessy Benjamin?

«Je me cherchais un nom de scène. J’ai eu Benjamin Harvey et même Benji Harvey. Je n’étais pas décidé sur lequel prendre. Mon deuxième nom est Jessy, alors j’ai décidé de l’utiliser. Je trouvais que ça sonnait mieux. Je l’ai depuis presque trois ans.»

Quels espoirs fondes-tu sur ta participation aux Francouvertes cette année? Penses-tu que ça pourrait avoir un impact sur ta carrière?

«On n’appuie jamais trop là-dessus. C’est comme si ça met des attentes irréalistes. Je ne l’approche pas de cette façon. C’est juste un show où je veux être prêt et montrer ce que j’ai dans le ventre. J’aimerais beaucoup me rendre en finale et gagner. Mais ce n’est pas aussi objectif qu’une game de hockey. Ça dépend des juges, du public, du timing. Avec les années, on apprend à juste faire son truc, persévérer et se présenter quand il y a une opportunité.»

Courtoisie

Ton album, Tapioca, calme-toi, est sorti en 2019. On t’a découvert avec Mixmania en 2002. Qu’as-tu fait durant les 17 ans entre les deux?

«J’ai fait beaucoup d’affaires. J’avais 13 ans à l’époque. J’ai fait mon secondaire! (rires) J’ai vécu le plus possible une adolescence normale. J’avoue que ce n’était pas nécessairement possible après ce que j’avais vécu. Y’avait beaucoup de regards sur moi. Ce n’était pas normal ce que je vivais. J’ai quand même fait mon secondaire tranquillement. J’ai mis la musique de côté un peu. C’était quand même intense ce qu’on avait vécu. Je voulais prendre une pause. J’ai recommencé vraiment plus tard, vers 23 ou 24 ans. J’ai vraiment pris un gros break.»

«J’ai essayé plein d’affaires. J’ai étudié en administration, en marketing, j’ai vendu des maisons, des condos, dans une entreprise familiale. J’ai visité toutes sortes de domaines pour me rendre compte que la musique, c’était ça qui m’appelait vraiment. Y’a un côté de moi qui aurait espéré ne pas retourner là, mais je n’avais comme pas le choix. Je sentais qu’il fallait que je le fasse pour être fier de moi. Ça m’appelait vraiment.»

Avec le recul, trouves-tu que tu étais peut-être trop jeune pour participer à un truc aussi gros que Mixmania?

«[Il réfléchit]. Je pense que c’est jeune, en effet, pour avoir toute cette attention-là. Demander à un jeune de cet âge-là d’être aussi solide... On a fait un an et demi de tournée, c’était beaucoup. Tu demanderas à n’importe quel artiste mature, adulte, c’est drainant des tournées comme ça. Ça demande d’être solide sur ses deux pattes. J’avoue que ce n’était pas nécessairement le cas parce que j’étais jeune. Après ça, ç’a quand même été rough de retomber sur terre et de mener une vie normale.»

«Je ne regrette rien. Je trouve que ça m’a vraiment forgé un caractère et ç’a réveillé quelque chose en moi qui n’aurait peut-être pas été réveillé sinon. Je n’avais pas nécessairement un entourage qui était propice à m’emmener dans le domaine artistique. Cette expérience-là a fait que j’ai vécu quelque chose qui m’a vraiment fait triper. Aujourd’hui, j’essaie de capturer ce que j’aimais de ça et de le faire à ma propre façon. C’est sûr que je ne regrette rien de tout ça. Par contre, si j’ai un enfant et qu’il me dit, à 12 ou 13 ans, qu’il veut participer à quelque chose du genre, c’est sûr qu’on va avoir de bonnes conversations.»

«Je trouve en effet que c’est un peu jeune. En même temps, y’a personne qui pouvait le savoir. C’était la première édition. Y’a personne qui avait prévu l’immense succès que ça aurait. Tout le monde a été pris de court. Honnêtement après, ç’a été un peu l’improvisation. On a tous été surpris. Quand tu fais ton analyse après, c’est sûr que tu dis: ok, y’avait peut-être un encadrement plus exhaustif qui aurait dû être fait. Je suis juste vraiment reconnaissant d’avoir fait partie de cette affaire-là qui était bizarre. C’était de l’inconnu pour tout le monde à chaque chose qui nous arrivait.»

Courtoisie

Tes parents t’avaient-ils mis en garde avant d’embarquer? Ils étaient comment dans tout ça?

«Ils pensaient la même chose que tout le monde. Ils ne m’ont pas nécessairement “envoyé” là-dedans. Je voulais y aller. On ne savait pas dans quoi on s’embarquait. On a jasé de ça beaucoup avant. Il fallait que je sois à l’aise avec ça. Mais quand le tourbillon a commencé, même pour eux, ce n’était pas nécessairement possible d’y mettre un frein. On a embarqué dans le truc. C’était intense, mais fun. Mes parents ont suivi la vague. Ma mère était tout le temps avec nous autres, elle s’assurait que tout allait bien. Mais en même temps, elle n’était pas psychologue non plus.»

Les années après l’aventure, as-tu renié Mixmania à un certain moment?

«Oui, absolument. À un moment donné, j’étais écoeuré que le monde en parle. La musique, je trouve, a mal vieilli un peu. J’avais honte de ce que je chantais. Mais à un certain moment, j’ai fait la paix avec ça. Aujourd’hui, je me dis que ça fait partie de la vie et que c’est cool. C’était vraiment malade comme expérience.»

As-tu gardé contact avec les autres membres de la gang?

«On s’est tous revus il y a environ deux ans. On était les huit ensemble, sans personne d’autre. On s’est fait un souper et on a vraiment trippé. On s’est remémoré toutes sortes de souvenirs. On n’avait jamais vraiment vécu ça ensemble sans les caméras. C’était spécial.»

Courtoisie

Est-ce qu’il y a quelque chose qui pourrait s’organiser pour le 20e anniversaire de Mixmania en 2022?

«Bonne question. C’est sûr que quelqu’un va m’approcher pour ça. C’était tellement gros. Les gens aiment se remémorer cette période-là. Mais je ne suis au courant de rien.»

Serais-tu partant si on t’approchait pour ça?

«Ça dépend quoi. Je t’avoue que je ne fais pas n’importe quoi pour ça. Je pense qu’il faut que ce soit bien fait. À un moment donné, j’ai une carrière que j’essaie de faire naître. C’est séparé de ça. Des fois, je veux faire la distinction. Si j’accepte tout, on dirait que ça va être difficile de me détacher de ça après. En ce moment, ça ne m’appelle pas énormément. Quand on m’approche, j’essaie de voir ce qu’ils veulent.»