La luge alpine, facile et grisante

Facile à manœuvrer après quelques consignes d’usage, à partir de l’âge de 10 à 12 ans, la luge alpine offre un plaisir de glisse inégalé. La descente se fait sur de très longues pistes.

Les luges sont déjà sur place. À apporter : des lunettes de ski. Le casque est obligatoire.

Voici les principaux endroits au Québec. Mieux vaut réserver.

Le Massif de Charlevoix

Au sommet de la montagne de ski de Petite-Rivière-Saint-François, on emprunte un wagon sur skis tiré par un véhicule à chenillettes pour se rendre à une piste pour luge de 7,5 kilomètres. C’est la plus longue au Québec.

Après une brève initiation avec un guide, débute une descente excitante avec des points de vue spectaculaires sur le Saint-Laurent. Pause en refuge à mi-chemin. Activité de deux heures. Tarif : 45 $ par personne (une descente).

Vallée du Parc

Près de Trois-Rivières, le centre de glisse est doté d’une piste de deux kilomètres. On peut la dévaler jusqu’en soirée, alors qu’elle est éclairée. Remontée en télésiège.

Billet pour trois descentes (casque inclus) : 36 $ par adulte, 30 $ pour les 10 à 17 ans.

Appalaches Spa

Dans le parc des Appalaches, à une heure et demie de Québec, ce complexe de villégiature donne sur une piste de luge de deux kilomètres dans d’anciennes pentes de ski. Remontée en dameuse.

Coûts : 38 $ par personne pour deux descentes. Casques à louer.

Domaine du Radar

Ancienne base militaire, le centre de plein air à l’ouest de Sainte-Marie, en Beauce, donne accès à deux pistes de deux kilomètres : la Familiale et la Kamikaze. Remontée en autobus.

Prix pour quatre descentes : 40 $ à 14 ans et plus, 35 $ entre 10 et 13 ans, 5 $ de 6 à 9 ans comme passager avec un parent. Location de casques.

En bref

