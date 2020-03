La mauvaise utilisation du mot «donner»

Dans ta réponse à « Retrouvons-nous et nous serons heureux ! », alors que ton interlocuteur te parlait du désir légitime des enfants adoptés de connaître leur génitrice, tu as utilisé un mot que je réprouve dans la phrase « Cet enfant donné à l’adoption ». Ce mot « donné » me choque profondément. On donne une chose, mais on ne donne pas un enfant.

Sache que c’est le cœur en lambeaux qu’une mère et une grand-mère confient un petit être sans défense à des étrangers, souhaitant d’ailleurs désespérément que tout aille bien. Encore après 30 ans, à chaque anniversaire, je souhaite que la vie du nôtre soit belle et bonne, de même que celle des parents qui l’ont si généreusement accueilli.

Chaque jour, je prie pour cet enfant, car la vie nous éprouve, et on doit parfois prendre des décisions qui nous déchirent. Tout ce qu’il nous reste à faire ensuite, c’est d’apprendre à vivre avec. À cet égard, il serait bien que les gens comprennent que la mise en adoption n’est pas un abandon. Il s’agit plutôt d’un grand geste d’amour pour un enfant qu’on ne peut pas garder, ainsi qu’un geste de confiance envers le couple généreux qui l’accueillera.

Sans rancune, voilà Louise ce que je tenais à te dire.

Une grand-maman qui prie et espère

Je veux bien vous accorder que l’expression consacrée « donner son enfant en adoption » puisse être changée pour « confier son enfant en adoption » afin de ménager la susceptibilité des personnes comme vous ayant posé ce geste. Mais cela n’empêchera certainement pas les enfants confiés en adoption de ressentir un sentiment d’abandon de la part de leur génitrice. Pourrais-je avancer que si la sémantique vient encore vous chercher à ce point après 30 ans, le travail d’acceptation n’a pas été complété ?