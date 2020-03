La peur peut ruiner une vie après une arnaque

Je fus la victime d’un faussaire qui a sévi dans les Cantons-de-l’Est aux alentours des années 2014-2015. Cet homme violent perpétrait ses crimes surtout dans les maisons où habitaient des personnes âgées vulnérables. De prime abord, il avait l’air sympathique. C’est pourquoi non seulement je lui ai ouvert ma porte, mais que je l’ai aussi laissé entrer dans ma maison.

Répondant par la négative à sa question « si j’avais des meubles antiques », il m’a tout de suite demandé si je possédais de vieilles choses en argent, m’affirmant dans la foulée qu’il pouvait les évaluer sur place. Mon imprudence a guidé la suite de notre rencontre. Aussitôt après lui avoir montré les principales pièces de la collection que mon mari avait montée, il m’a lancé : « Ça ne vaut rien. » Il me disait cela en même temps qu’il ramassait les pièces pour les mettre dans son sac.

Devant mon insistance à lui demander de me restituer les pièces en question puisqu’elles appartenaient à mon mari qui les amassait pour se faire un fond de retraite, il s’est mis à me parler plus fort pour que je lâche prise. Et il a réussi à me faire peur et à fuir sans que je ne sache quoi faire pour protéger mon bien. J’ai 85 ans, ça fait 5 ans de cela, et c’est encore frais à ma mémoire. Il faut prévenir les femmes âgées contre de tels arnaqueurs.

Ça m’a fait du bien de me vider le cœur

J’espère que vous-même, vous êtes désormais immunisée contre ce genre de personne. Car on aura beau faire les plus grosses campagnes de prévention, si les personnes visées persistent à se laisser séduire par les arnaqueurs en tous genres comme c’est le cas encore aujourd’hui, elles vont continuer à se faire avoir.