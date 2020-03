La saison d’Adam Erne compromise?

L’attaquant des Red Wings de Detroit Adam Erne a subi une fracture de la main et ratera plusieurs semaines d’activités.

C’est l’entraîneur-chef Jeff Blashill qui a annoncé la nouvelle, lundi, lors de son point de presse suivant l’entraînement des siens. L’attaquant de 24 ans a subi cette blessure samedi soir, pendant que sa formation affrontait les Sénateurs à Ottawa.

Comme il reste seulement cinq semaines à la saison régulière de la Ligue nationale de hockey et que les Wings sont déjà éliminés de la course aux séries, il est plus que probable qu’Erne ne joue plus en 2019-2020.

L’ancien porte-couleurs des Remparts de Québec a amassé deux buts et trois mentions d’aide en 56 parties cette saison. Il s’agit de sa première campagne avec Detroit, lui qui avait été acquis du Lightning de Tampa Bay en août.