La saison sera longue pour les Astros

Les Astros de Houston, dont le système électronique pour voler les signaux de leurs adversaires a récemment été dévoilé, continuent de faire l’objet de railleries à travers le baseball majeur.

Le lanceur des Reds de Cincinnati Trevor Bauer a révélé aux frappeurs des Dodgers de Los Angeles le type de lancer qu’il allait leur envoyer, lundi, en quatrième manche d’un match préparatoire.

Son coéquipier Derek Dietrich en a rajouté une couche en entrevue au réseau FOX Sports pendant la rencontre.

«Si vous avez suivi ce qui s’est passé pendant la saison morte, vous savez qu’il se passe quelque chose à propos du vol de signaux, s’est moqué le joueur de deuxième but. Trevor n’aime pas trop cela, alors il a décidé qu’il essaierait quelque chose de nouveau cette saison. Il va commencer à dire aux frappeurs ce qui s’en vient. De cette façon, il n’y aura plus de confusion.»

Les Astros, champions de la Série mondiale en 2017, ont volé les signaux des équipes adverses grâce à une caméra située au champ centre. L’équipe transmettait ensuite l’information au frappeur au marbre de diverses manières, se donnant ainsi un avantage.

Le gérant A.J. Hinch et le directeur général Jeff Lunhow avaient chacun écopé d’une suspension d’un an avant d’être congédiés. Les Red Sox de Boston ont ensuite limogé leur gérant Alex Cora, puis Carlos Beltran a quitté ses fonctions d’entraîneur-chef chez les Mets de New York. Les deux hommes avaient été impliqués dans cette controverse à Houston.