Les entreprises de Québec invitées à parler d’innovation au Manège militaire

Après l’incontournable pénurie de main-d’œuvre en 2019, c’est le thème de l’innovation qui monopolisera les échanges des entrepreneurs de Québec au 2e Rendez-vous annuel des gens d’affaires, le 2 avril prochain.

La Ville de Québec a dévoilé, lundi, la programmation de cet évènement qui aura lieu au Manège militaire. Outre le ministre de l’Économie et de l’Innovation, Pierre Fitzgibbon, de nombreux conférenciers, comme le PDG du Port de Québec, Mario Girard, et le PDG de l’INO, Alain Chandonnet, s’exprimeront lors de cette journée.

«Québec est un pôle de savoir et d’innovation important, avec des travailleurs hautement qualifiés, en plus d’être un terreau fertile pour la recherche et le développement. La Ville invite tous ses partenaires et la communauté d’affaires à venir échanger sur les conditions favorables à la stimulation et au soutien de l’innovation à Québec», a déclaré le maire Régis Labeaume.

Pour la deuxième année consécutive, Jean St-Gelais (La Capitale) et Olga Farman (Norton Rose Fullbright) coprésideront ce rendez-vous.

«Les entreprises sont dans l’obligation d’innover pour maintenir ou accroître leur productivité, pour développer de nouveaux marchés et répondre aux enjeux de main-d’œuvre», a observé Mme Farman en conférence de presse. «C’est une chance d’accompagner notre ville pour cette importante réflexion sur le thème de l’innovation. Ça a été un grand succès l’an dernier. Plus de 300 personnes s’étaient jointes à nous.»

«La dernière fois, le rendez-vous sur la main-d’œuvre a été significatif parce que les gens d’affaires ont été entendus», a ajouté la rectrice de l’Université Laval et présidente de la Coalition 4.0, Sophie D’Amours. «C’est la même chose avec l’innovation. Nous serons tous là, nous vous entendrons. J’espère que les entrepreneurs qui y participeront quitteront avec des idées nouvelles pour leurs propres entreprises et seront inspirés à aller un peu plus loin», a ajouté Sophie D’Amours.