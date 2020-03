Mobilisation pour Mobilis

La 17e Soirée-Bénéfice Avant-Première du Salon International de l’auto de Québec se tient ce soir au Pavillon de la Jeunesse (Silverwax) au profit de la Fondation Mobilis qui redonne chaque année dans la communauté afin de soulager les conditions des personnes à mobilité réduite. Par la suite, les participants seront invités à se rendre au Centre de foires d’ExpoCité pour visiter avant tout le monde le 39e Salon International de l’auto de Québec, mais aussi pour profiter des stations gastronomiques, du bar de glace et même d’une Zone Casino. Ça promet!

Unique propriétaire

Erik Tremblay (photo), co-fondateur d’AEF Global, m’annonce l’acquisition de l’ensemble des actions et des actifs de son entreprise située dans le parc industriel de Lauzon (Lévis) et qui compte huit employés. Créé en 1997, AEF Global produit une gamme complète de biopesticides pour combattre et contrôler les infestations d’insectes et les maladies fongiques dans les productions agricoles et horticoles. L’entreprise lévisienne a développé une gamme qui compte plus de 50 produits qui sont distribués partout au Québec, au Canada aux États-Unis et ailleurs dans le monde.

Prix d’excellence

Le cabinet de relations publiques NATIONAL a remis récemment ses Prix d’excellence Avenir global qui soulignent la contribution exceptionnelle d’employés(es) du bureau de Québec, qui renforcent les valeurs de la firme et qui sont des modèles d’engagement pour leurs collègues. Sur la photo, de gauche à droite : Julie-Anne Vien, associée directrice au bureau de Québec de NATIONAL; Marie-Pier Lambert (Prix engagement et collaboration); Michel Lambert (Prix gestion et développement des affaires) et Luc Ouellet, associé au Cabinet de relations publiques NATIONAL à Québec.

Visite appréciée

Bonhomme Carnaval est passé faire un tour, le 24 janvier dernier, à la Légion Royale Canadienne (filiale 265) de Québec. Bonhomme en a profité pour jaser avec une cinquantaine de membres qui étaient présents lors de sa visite dont deux vétérans du Royal 22e Régiment qui ont fait la Guerre de Corée : Gabi Raymond et Jean-René Décarie. Tous ont apprécié les commentaires de Bonhomme qui se voulaient très pertinents. Sur la photo, Bonhomme est entourée de Vivi Treggett, Gabi Raymond et Céline Ménard. Absent sur la photo, Jean-René Décarie.

Nouvelle directrice des RH

Le directeur général du Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ), Jean-Luc Murray, m’annonce la nomination de France Levesque (photo) à titre de directrice des ressources humaines. Mme Levesque, qui entrera en fonction le 23 mars, possède une vaste expérience de plus de 30 ans en ressources humaines acquise dans des organisations de tailles et profils variés dans la région de la Capitale-Nationale.

Anniversaires

Luc Guillot (photo), associé, du cabinet de comptables professionnels agréés Mallette S.E.N.C.R.L... Martin Lapointe, propriétaire de Le Spécialiste des Haies, 50 ans... Mireille Migneault, propriétaire d’Esthétique Coup d’Éclat... Ben Roethlisberger, joueur de football américain (Steelers), 38 ans... Chris Martin, leader du groupe Coldplay, 43 ans... Daniel Craig, acteur britannique (James Bond, l’agent 007), 52 ans... Jon Bon Jovi, chanteur soliste de Bon Jovi, 58 ans... Luc Plamondon, auteur originaire de St-Raymond de Portneuf, 78 ans... Mikhaïl Gorbatchev, président URSS (1990-1991), 89 ans.

Disparus

Le 2 mars 1970. Marc-Aurèle Fortin (photo), 81 ans, artiste peintre québécois dont l’œuvre est entièrement consacrée au paysage... 2018. Marlene Mary Geoffrion, 84 ans, la veuve de Bernard « Boum Boum » Geoffrion... 2017. Yves Beccaria, 87 ans, éditeur et homme de presse français... 2016. Le père Benoît Lacroix, 100 ans, théologien québécois et personnalité publique et auteur prolifique... 2014. Gail Gilmore, 76 ans, actrice canadienne... 2012. Gérard Rinaldi, 69 ans, acteur et chanteur français... 2010. Otis Paul Drayton, 70 ans, ancien athlète olympique américain... 2009. Michael Baker, 52 ans, homme politique canadien... 2008. Jeff Healey, 41 ans, chanteur et guitariste canadien (Jeff Healey Band)... 2007. Daniel Tessier, 42 ans, policier de Laval... 2007. Bertrand Gagnon, 80 ans, comédien québécois... 2004. Marge Schott, 75 ans, la controversée propriétaire des Reds de Cincinnati... 1991. Serge Gainsbourg, 62 ans, auteur-compositeur et interprète français.