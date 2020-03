Musique d’ici à Hollywood

Patrick Watson dans This Is Us, Alexandra Stréliski dans Sharp Objects, Cœur de pirate dans A Simple Favor et Dead Obies dans Superfly. Les artistes québécois voient de plus en plus leurs chansons être utilisées dans des films ou séries aux États-Unis et cela peut avoir un impact réel sur leurs carrières.

Le 5 février dernier, dans un nouvel épisode de la populaire série américaine Riverdale, on pouvait y entendre une vingtaine de secondes de la pièce Rex du groupe montréalais Paupière.

« J’ai trouvé ça flatteur qu’on soit choisis, dit au Journal l’une des membres du trio, Julia Daigle. C’est une belle opportunité d’être dans une grosse série. On espère qu’il y a des gens qui l’ont remarqué. »

Paupière aimerait voir grand pour des retombées à l’international, même s’il est encore trop tôt pour le savoir. D’autres artistes, eux, peuvent déjà confirmer l’impact qu’ont eu certaines synchronisations musicales [lorsqu’une œuvre musicale est utilisée dans une œuvre audiovisuelle] dans le passé.

C’est le cas de Patrick Watson et Alexandra Stréliski, tous deux maintenant signés chez Secret City Records. En 2007, alors que sa carrière était en pleine ascension, Watson avait connu un grand succès chez nos voisins du Sud grâce à la pièce The Great Escape judicieusement placée dans une scène très émouvante de la série Grey’s Anatomy.

« C’était la première synchro qu’on faisait à ce niveau, pour une grosse émission de télévision, mentionne Justin West, le fondateur de Secret City. À ce moment-là, je ne savais presque pas ce que c’était, une synchro ! (rires) »

L’impact pour Watson avait été immédiat à l’époque. « On avait eu entre 10 000 et 15 000 téléchargements aux États-Unis la semaine suivante, se souvient Justin West. Beaucoup de choses avaient bougé à ce moment-là. Il y a eu beaucoup d’intérêt d’autres étiquettes de disques en Europe ».

Onze ans plus tard, le musicien connaissait une autre synchronisation à succès avec la pièce To Build a Home, coécrite avec The Cinematic Orchestra, qui se retrouvait dans une scène-clé de la série This Is Us.

« Avant la diffusion de l’émission, la chanson avait 80 millions d’écoutes sur Spotify. Et un an après, elle était rendue à 200 millions », nous avait raconté Watson en entrevue il y a quelques mois.

L’aide de Jean-Marc Vallée

Pour Alexandra Stréliski, c’est sa collaboration avec Jean-Marc Vallée qui a tout commencé pour elle aux États-Unis. Le réalisateur a utilisé ses compositions au piano dans les films Dallas Buyers Club (2013) et Demolion (2016), de même que dans la bande-annonce de la série Big Little Lies (2017) et la mini-série Sharp Objects (2018).

« L’album d’Alexandra est sorti à quelques mois de la diffusion de Sharp Objects sur HBO, indique Justin West. Et nous nous en sommes servis pour la promotion auprès des médias américains. [...] Il y a quelques mois, on a fait un showcase (concert-vitrine) avec Alexandra à Los Angeles. »

Secret City Records compte un employé à Los Angeles qui travaille à temps plein sur la synchronisation musicale. « C’est plus compétitif à ce niveau depuis quelques années, dit Justin West. Pour nous, c’est important d’avoir quelqu’un aux États-Unis qui peut rencontrer les superviseurs musicaux [personne qui combine la musique et les médias visuels] et les inviter à des événements ».

En français aux États

En 2018, la bande-annonce officielle du film américain A Simple Favor, qui mettait en vedette Anna Kendrick et Blake Lively, comprenait une chanson que les Québécois connaissent bien : Crier tout bas, de Cœur de pirate. Eh oui, une pièce en français !« Je ne sais trop pourquoi ils voulaient cette chanson exactement, mais on a fait beaucoup de démarchage notamment à Los Angeles », explique Carmel Scurti-Belley, ancienne responsable création et licences chez Dare To Care Éditions.

Grâce à ce placement, Cœur de pirate avait pu jouer à la première du film à New York, cette année-là. « Par la suite, on est retournés à Los Angeles faire un showcase devant différents intervenants reliés à Lions Gate [le producteur du film]. On a montré son travail d’autrice-compositrice autant en anglais qu’en français. »

Chez Dare To Care, une importance plus accrue est accordée à la synchronisation musicale depuis quelques années. Cœur de pirate est sans conteste l’artiste phare dans ce département pour la boîte. La chanteuse a vu ses pièces être utilisées aux États-Unis, en France et même pour une compagnie aérienne en Turquie !

Du côté de Third Side Music, la vice-présidente de la synchronisation pour le territoire du Canada Liana Tassone, travaille avec un catalogue de plus de 50 000 titres. Quatre de ses collègues travaillent à Los Angeles pour le marché américain et international. Ils ont réussi à placer entre autres la pièce Monnaie, du groupe rap Dead Obies, dans le film Superfly. Le duo Milk & Bone s’est lui aussi retrouvé dans la série Riverdale, avec sa pièce Natalie.

« La synchro représente des opportunités pour les musiciens, fait remarquer Liana Tassone. Ça crée un revenu additionnel pour eux. Des fois, les ventes d’albums et les tournées ne sont pas toujours très fiables. C’est une autre opportunité. Ils adorent ça. »

Producteur très sollicité

Le nom d’Apashe ne vous dit peut-être rien, mais le producteur belge, qui habite à Montréal depuis 2011, a vu plusieurs de ses compositions être utilisées dans des publicités et autres productions étrangères. Parmi celles-ci, on compte les bandes-annonces des films Fast & Furious, Kingsmen II et John Wick II ainsi que des publicités pour Adidas, Budweiser et Sony.

« Il y a quelque chose d’assez cinématographique dans ma musique qui vient de la musique classique, explique John De Buck de son vrai nom. À chaque fois que quelqu’un cherche quelque chose d’un peu différent, qui mélange le classique avec d’autres styles, il tombe facilement sur ce que je fais. »

Le producteur trouve difficile d’évaluer les véritables répercussions de ces synchronisations sur sa carrière. « Mais quand je pense à la toute première campagne d’Adidas en 2014, elle a ouvert beaucoup de portes. Je n’avais aucune expérience là-dedans. Beaucoup de gens ont entendu ma musique et vu son potentiel dans des publicités. Après, il y a beaucoup de choses qui sont arrivées ».

Comment réagit-il quand il voit ses chansons collées aux images de certains films ou publicités ? « Ça leur donne une autre dimension, répond-il. Visuellement, ça ajoute quelque chose à la chanson et vice-versa. Je fais de la musique en imaginant plein de choses visuelles. Ça m’aide à composer. De savoir que quelqu’un l’utilise après pour des trucs cool, c’est comme si la toune prenait tout son sens à la fin ».

Patrick Watson

Photo d'archives

Télé

Grey’s Anatomy

This Is Us

Homeland

The Walking Dead

The Blacklist

Publicité

Tropicana

Alexandra Stréliski

Photo d'archives

Films

Dallas Buyers Club

Demolition

Télé

Bande-annonce de Big Little Lies

Sharp Objects

Publicités

IBM

Center Parcs

Cœur de pirate

Photo d'archives

Films

Bandes-annonces A Simple Favor

Bandes-annonces Mademoiselle Populaire

Comet

Publicités

Pampers

Magnum

Euro Disney

Half Moon Run

Photo d'archives

Films

Demolition

Around the Block

Télé

Nashville

The Blacklist

Apashe

Photo d'archives

Films

Bandes-annonces de Fast & Furious

Kingsmen II

John Wick II

Publicités