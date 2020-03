Plus verglaçante dans la vallée du Saint-Laurent lundi

Une pluie verglaçante troublera les retours à la maison lundi dans la vallée du Saint-Laurent, a averti Environnement Canada.

Entre 2 et 5 mm de verglas sont attendus cet après-midi jusqu’en soirée dans la région du Grand Montréal et jusqu’à 10 mm localement dans les secteurs de Lachute et Lanaudière.

Pour les régions en aval de la Mauricie et des Bois-Francs, la pluie tombera en soirée, pour des accumulations comprises en 2 et 4 mm.

Les surfaces, comme les routes, les rues, les trottoirs et les terrains de stationnement, pourraient devenir glacées et glissantes. Il pourrait y avoir des répercussions importantes sur la circulation à l'heure de pointe, principalement dans la région métropolitaine.