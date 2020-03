Toujours pas de retour chez l’Avalanche

L’Avalanche du Colorado ne retrouvera pas les attaquants Mikko Rantanen, Nazem Kadri et Matt Calvert avant au moins deux semaines.

C’est ce qu’a indiqué le quotidien «Denver Post», lundi.

Le premier souffre d’une blessure au haut du corps, tandis que les deux autres sont ennuyés par des blessures au bas du corps.

Rantanen est absent depuis le 17 février et une date de retour n’a pas été annoncée dans son cas. Avant de tomber au combat, il avait touché la cible 19 buts et fourni 22 mentions d’aide pour 41 points en 42 rencontres.

Pour ce qui est de Kadri et de Calvert, ils sont respectivement à l’écart du jeu depuis les 9 et 15 février. Le premier devait initialement rater quatre à six semaines, alors que le second devait s’absenter seulement deux semaines.

En 2019-2020, Kadri a amassé 36 points, dont 19 buts, en 51 parties. Calvert a obtenu 25 points, incluant 12 filets, en 50 matchs.