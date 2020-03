Un nouveau président pour Theratechnologies

Theratechnologies a un nouveau patron.

Paul Lévesque a été nommé lundi comme président et chef de la direction de l'entreprise pharmaceutique québécoise afin de remplacer Luc Tanguay qui part à la retraite.

La succession se fera à compter du 6 avril prochain.

M. Lévesque compte une trentaine d’années d’expérience dans le domaine pharmaceutique, notamment chez Pfizer où il occupe le poste de président mondial de l'unité des maladies rares. Il a aussi dirigé Pfizer Canada de 2007 à 2012.

Paul Lévesque a affirmé que Theratechnologies «arrive à un point tournant de son histoire».

«Un de mes grands objectifs sera notamment d'amener le Trogarzo jusqu'aux personnes vivant avec le VIH. Trogarzo est un médicament révolutionnaire ayant bénéficié dès le départ d'une procédure d'approbation accélérée et prioritaire et qui s'adresse actuellement à un besoin non comblé», a-t-il précisé par communiqué.

Luc Tanguay dirigeait cette compagnie québécoise depuis 2012.