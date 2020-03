Une équipe de rêve pour vaincre Trump

Je n’ai pu résister à la tentation de partager avec vous la réflexion de Thomas L. Friedman du New York Times. Pourquoi ne pas regrouper tous les adversaires au sein d’une même équipe lorsqu’on aura déterminé l’issue de la course pour l’investiture?

L’idée peut paraître un peu folle ou exotique, mais on l’a déjà utilisée. Abraham Lincoln, lui-même confronté à une nation divisée, avait recruté d’anciens adversaires au sein de son cabinet. C’est la raison qui explique que l’historienne ait retenu le titre Team of Rivals (une équipe de rivaux) pour sa biographie du géant américain, biographie qui constitue également la base du film de Steven Spielberg.

Si Lincoln avait obtenu la collaboration, puis le respect, des Edward Bates, Salmon Chase ou William Seward, Friedman peut bien rêver d’une telle coalition chez les démocrates. S’il y a peu de chances que le tout se concrétise, le jeu est intéressant et il faut bien reconnaître que pareille équipe serait redoutable. Au-delà de son aspect utopique, la liste de noms avancée par le chroniqueur a au moins un très grand mérite: faire ressortir la nécessité, pour les progressistes et les centristes, de se serrer les coudes.

Alors, à quoi ressemble la liste? Friedman voit Sanders ou Bloomberg comme gagnant, mais ça importe peu. L’idée est de regrouper les tendances. Amy Klobuchar à la vice-présidence, Joe Biden comme secrétaire d’État, Elizabeth Warren à la Santé, Kamala Harris à la Justice, Pete Buttigieg à la Sécurité intérieure, Cory Booker au Logement, Mitt Romney au Commerce, Alexandria Ocasio-Cortez à l’ONU et l’amiral William H. McRaven à la Défense.

Nous pourrions analyser chacune de ces candidatures et y trouver compétence et intégrité. Contrairement au président actuel, qui écarte rapidement ceux et celles qui expriment des réserves sur ses projets, nous aurions droit à des débats féroces dont on pourrait tirer une réflexion riche et des solutions fortes. Bien sûr, il faudrait au président une sacrée poigne et beaucoup d’ouverture pour permettre à tout ce beau monde de s’exprimer dans le respect.

Comme je le mentionne un peu plus haut, Friedman rêve, mais son message est le bon. S’entourer de conseillers brillants aux idées contraires ne fut que le lot de Lincoln. Vous imaginez la tâche de George Washington, qui doit agir comme arbitre entre des personnalités aussi fortes que celles de Thomas Jefferson, John Adams ou Alexander Hamilton? Bien sûr, n’est pas George Washington qui veut...

Nous n’assisterons pas à un regroupement aussi important que celui avancé par le chroniqueur du New York Times, mais si (c’est un très gros si) les démocrates sont avisés, ils éviteront de présenter un seul visage lors de la campagne présidentielle.

Le candidat ne pourra être que centriste, pas plus qu’il ne pourrait être que centriste. Unir les deux factions est une nécessité. L’annonce du candidat ou de la candidate à la vice-présidence comptera pour beaucoup, mais pourquoi ne pas avancer quelques noms de conseillers ou de conseillères en même temps?

Si le texte de Friedman vous intéresse, vous cliquez ici.